TGRT Haber
31°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Hesaplarınızı kontrol edin! Dev banka Türkiye'deki bazı şubelerini kapatıyor

Dev banka ICBC, Türkiye'de operasyonel bir değişikliğe gitme kararı aldı. 2014 yılından beri Türkiye'de hizmet veren Çin merkezli bankacılık devi 12 şubesini kapatacak.

KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
12.08.2025
15:30
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
15:37

Dünyanın en büyük bankası olan ICBC (Çin Endüstri ve Ticaret Bankası), 2014 yılından beri hizmet verdiği 'de önemli bir operasyonel değişikliğe hazırlanıyor. Bankadan yapılan açıklamada, “Beş şubenin faaliyetlerine son verilmesine, yedi şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

12 ŞUBESİNİ KAPATACAK

Halihazırda Türkiye'de 31 şubesi bulunan ICBC, değişiklik sonrası toplam şube sayısını 19'a düşürecek. Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

ETİKETLER
#türkiye
#bankacılık
#Icbc
#Şube Kapanışı
#Operasyonel Değişiklik
#Tekstilbanka
#Ekonomi
TGRT Haber
