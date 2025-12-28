Almanya'da başörtülü kadına ırkçı saldırı

Berlin'in Gesundbrunnen metro istasyonunda başörtülü 65 yaşındaki Alman kadın, 44 yaşında bir Alman erkeğin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Ülke basınındaki haberlere göre kadına hakaretlerde bulunan ırkçı saldırganın, başörtülü kadına tükürdüğü ve onu yere ittiği ifade edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Saldırganın, kadına başörtüsü taktığı ve Almanca dışında bir dil konuştuğu gerekçesiyle saldırdığı belirtildi. Saldırganın 1,1 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, saldırganın gözaltına alındığını ve yabancı düşmanlığı, hakaret ve yaralamadan hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.



