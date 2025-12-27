Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

İsviçre Genelkurmay Başkanı açıkça itiraf etti: Ülkemize saldırırlarsa savunabilecek durumda değiliz

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli'den sarsıcı bir itirafta bulundu. İsviçre'de ordunun baş ismi Suessli, orduda ciddi eksiklikler olduğunu belirterek "Ülkemizi tam ölçekli bir saldırıya karşı savunabilecek durumda değiliz." dedi. Suessli ayrıca savunma harcamalarının artırılmasını istedi.

İsviçre Genelkurmay Başkanı açıkça itiraf etti: Ülkemize saldırırlarsa savunabilecek durumda değiliz
27.12.2025
27.12.2025
saat ikonu 19:25

İsviçre Genelkurmay Başkanı Thomas Suessli, İsviçre'nin tam ölçekli bir saldırıya karşı kendini savunma kapasitesine sahip olmadığını ifade ederek savunma harcamalarını artırma çağrısı yaptı.

Suessli, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesine verdiği röportajda ülkenin kritik altyapısına yönelik "devlet dışı aktörler" tarafından gerçekleştirilebilecek saldırılara ve siber saldırılara karşı hazırlıklı olduğunu ancak, ordunun hala ciddi teçhizat eksiklikleriyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Yıl sonunda görevinden ayrılacak olan Suessli, "Ülkemizi, uzaktan gelebilecek tehditlere ya da tam ölçekli bir saldırıya karşı savunabilecek durumda değiliz" dedi.

İsviçre Genelkurmay Başkanı açıkça itiraf etti: Ülkemize saldırırlarsa savunabilecek durumda değiliz

"ASKERLERİMİZİN YALNIZCA 3'TE 1'İ TAM TEÇHİZATLI"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 24 Şubat 2022 tarihini çok net hatırladığını ifade eden Suessli, "Halkımız ve siyasetçiler, ordumuz savunma kapasitesine sahip değilken, sanki öyleymiş gibi bir inanca kapılmamalı. Gerçek bir acil durum halinde askerlerimizin yalnızca 3'te 1'inin tam teçhizatlı olacağını bilmek, insana gerçekten son derece ağır gelen bir durum" ifadelerini kullandı.

İsviçre Genelkurmay Başkanı açıkça itiraf etti: Ülkemize saldırırlarsa savunabilecek durumda değiliz

"UKRAYNA İLE ARAMIZDA SADECE 2 ÜLKE VAR"

Ukrayna'daki işgalin İsviçre'de büyük çaplı bir şoka neden olmayışının nedenlerine değinen Suessli, bunları ülkenin en son savaşını 180 yıl önce yaşaması, İsviçre'nin coğrafya olarak çatışmadan uzak olması ve ülkenin tarafsızlık politikaları olarak sıraladı. İsviçre'nin Ukrayna'daki savaştan uzak olduğu inancının doğru olmadığına dikkat çeken Suessli, "Ukrayna ile aramızda sadece iki ülke var; Macaristan ve Avusturya" dedi.

"TARAFSIZLIK ANCAK SİLAHLA SAVUNULABİLDİĞİ ÖLÇÜDE BİR DEĞERE SAHİPTİR"

Tarafsızlığın otomatik bir koruma sağladığı algısına da karşı çıkan Suessli, "Silahsız olan ve savaşa sürüklenen pek çok tarafsız ülke var. Tarafsızlık, ancak silahla savunulabildiği ölçüde bir değere sahiptir" şeklinde konuştu.

İsviçre'nin savunma harcamalarında öngördüğü artışların mevcut tehditler karşısında yetersiz olduğunu savunan Genelkurmay Başkanı, İsviçre ordusunun mevcut şartlarda yaklaşık 2050 yılında tam anlamıyla hazır hale gelebileceğine işaret ederek "Mevcut tehdit dikkate alındığında, bu süre çok uzun." dedi.

İsviçre Genelkurmay Başkanı açıkça itiraf etti: Ülkemize saldırırlarsa savunabilecek durumda değiliz

İSVİÇRE'DE ORDU HARCAMALARI

İsviçre, halihazırda gayrisafi yurtiçi milli hasılasının yüzde 0,7'si düzeyindeki savunma harcamalarını 2032 yılı itibarıyla yüzde 1 seviyesine çıkarmayı taahhüt ediyor.

Savunma harcamalarını artıran İsviçre, topçu ve diğer kara muharebe sistemlerini modernize ediyor ve eskiyen savaş uçaklarının yerine F-35A tipi savaş uçakları satın alıyor. Ancak maliyet aşımlarıyla karşı karşıya olan plan, devlet bütçesinin sıkışık olduğu dönemde bazı harcamaların sorgulanması gerektiği yönünde eleştirilere hedef oluyor.

#Dünya
