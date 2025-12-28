MSB'den İsrail'e fotoğraflı cevap: Güç silahta değil...

Gazze'de genç yaşlı, kadın erkek demeden katliam yapan İsrail, kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Aralık'ta resmi sosyal medya hesabından bir tank fotoğrafıyla "Güçlü, cesur, korkusuz" mesajını paylaşmıştı.

İSRAİL'DEN KIŞKIRTAN PAYLAŞIM

"Günün fotoğrafı" etiketiyle yapılan paylaşımı taklit eden İsrail Savunma Kuvvetleri de kısa süre sonra Türkçe hesabından aynı etiketle bir paylaşım yaptı. Görselde "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" ifadesiyle bir İsrail tankı kullanıldı.

MSB'DEN ANLAMLI CEVAP

Dün yeni bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" mesajıyla Türk askerinin çocuklarla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

https://x.com/tcsavunma/status/2004859209209577668