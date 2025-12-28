Menü Kapat
MSB'den İsrail'e fotoğraflı cevap: Güç silahta değil...

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), 'güçlü ordu' paylaşımına İsrail Savunma Kuvvetleri benzer bir mesajla karşılık verdi. MSB, bunun üzerine yeni bir paylaşım yaparak İsrail'e anlamlı bir cevap verdi.

MSB'den İsrail'e fotoğraflı cevap: Güç silahta değil...
28.12.2025
28.12.2025
Gazze'de genç yaşlı, kadın erkek demeden katliam yapan İsrail, kışkırtıcı eylemlerine devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Aralık'ta resmi sosyal medya hesabından bir tank fotoğrafıyla "Güçlü, cesur, korkusuz" mesajını paylaşmıştı.

MSB'den İsrail'e fotoğraflı cevap: Güç silahta değil...

İSRAİL'DEN KIŞKIRTAN PAYLAŞIM

"Günün fotoğrafı" etiketiyle yapılan paylaşımı taklit eden İsrail Savunma Kuvvetleri de kısa süre sonra Türkçe hesabından aynı etiketle bir paylaşım yaptı. Görselde "Güçlü, kararlı, onurlu ve profesyonel" ifadesiyle bir İsrail tankı kullanıldı.

MSB'den İsrail'e fotoğraflı cevap: Güç silahta değil...

MSB'DEN ANLAMLI CEVAP

Dün yeni bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Güç silahta değildir! Asıl güç, masumların size duyduğu güvendir" mesajıyla Türk askerinin çocuklarla birlikte görüldüğü bir fotoğrafı paylaştı.

https://x.com/tcsavunma/status/2004859209209577668

