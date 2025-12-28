Nijerya'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Kategoriler
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen mayınlı saldırıda ortalık can pazarına döndü. Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.