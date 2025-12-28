Nijerya'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde meydana gelen mayınlı saldırıda ortalık can pazarına döndü. Ulusal basındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna döşenen iki mayın otomobillerin geçişi esnasında patladı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Patlamada ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

ÇETE VE TERÖR SALDIRILARININ HEDEFİNDE

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.