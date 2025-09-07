Menü Kapat
27°
Nijerya'da terör saldırısı: Onlarca ölü var

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen terör saldırısında acı bilanço ortaya çıktı. Saldırıda aralarında askerlerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'da terör saldırısı: Onlarca ölü var
'nın kuzeydoğusunda örgütü 'ın düzenlediği saldırıda aralarında 5 askerin olduğu 63 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, terör örgütünün 5 Eylül'de düzenlediği eyaletin Bama bölgesindeki Darajamal'da ziyarette bulundu.

Zulum, yaptığı açıklamada, saldırıda aralarında 5 askerin de bulunduğu 63 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırının çok üzücü bir durum olduğunu aktaran Zulum, "Bu topluluk birkaç ay önce yerleşti ve normal faaliyetlerini sürdürüyor ama ne yazık ki Boko Haram saldırısına maruz kaldı. Ziyaretimizin amacı onlarla dertleşmek ve dirençlerini artırmaktır." dedi.

Zulum, güvensizlikle mücadelede yaşanan zorluklara dikkati çekerek, savunmasız toplulukları korumak için orduya destek olacak yeni birliklerin hemen görevlendirilmesini istedi.

Nijerya'da terör saldırısı: Onlarca ölü var

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF), Bama bölgesindeki Dar-El-Jamal köyünde dün düzenlediği hava operasyonunda 30 teröristi öldürmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

