TGRT Haber
SON DAKİKA!
Gündem
Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

Futbolda şike davasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanıp serbest bırakılan 4 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan, UEFA'nın TFF'ye gönderdiği mektubu ve bunun üzerine Fenerbahçe yöneticileri ile yapılan görüşmeyi anlattı. FETÖ'den tutuklu bulunan gazeteci Mehmet Baransu ile herhangi bir hukukunun olmadığını söyleyen Arıboğan, o görüşmeyi TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın ricası üzerine gerçekleştirdiğini belirtti. Şüphelilerden Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Ahmet Gülüm de dikkat çeken ifadeler kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
05:08
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
05:21

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "2011 futbolda şike davası"na ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren şüpheliler Lütfi Arıboğan, İlhan Helvacı, Ahmet Gülüm ve Ebru Köksal suçlamaları kabul etmedi.

"BENİM DÖNEMİMDE OLAĞANDIŞI İŞLEM YOKTU"

Şüpheli Ebru Köksal ifadesinde, 1 Aralık 2011 tarihi itibariyle TFF genel sekreteri olarak göreve başladığını ve daha önce Galatasaray Spor Kulübü'nde bazı görevlerinin olduğunu söyledi. Köksal, "Ben zaten Galatasaray Spor Kulübü'nden geldim ve bunu saklamadım. TFF'deki görevimi profesyonel bir şekilde yürüttüm. Mehmet Baransu'yu tanımıyorum. Benim bulunduğum dönem içerisinde yapılan iş ve işlemlerde herhangi bir olağandışı işlem görmedim. Herşey kurallarına göre gerçekleştirildi. Federasyon içerisinde FETÖ mensubu şahıslar olduğuna dair herhangi bir bilgim olmadı. Lütfi Arıboğan ile iletişimim kısıtlıydı" dedi.

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

"HER GÜN ŞİKE SORUŞTURMASINI KONUŞUYORDUK"

Şüpheli İlhan Helvacı ifadesinde şike soruşturmaları sürecinde TFF'de hukuk kurulu başkanı olarak görev yaptığını belirterek, "Benim Mehmet Baransu ya da başka bir gazeteci ile hukuka aykırı herhangi bir mail gönderimim ya da almam söz konusu değildir. 3 Temmuz 2011 günü şike soruşturması başladığı haberini aldıktan sonra neredeyse her gün bu meseleyi konuşuyorduk. Ortalık adeta yangın yeriydi. Birçok fikir ortaya atıldı ancak biz hukuk ekibi olarak masumiyet karinesini baz alarak soruşturma gizlidir, biz ifade alamayız, dolayısıyla da PFDK'ya sevki yapamayız dedik. Ben görevde olduğum sürece FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca herhangi bir şekilde hukuka aykırı işlem tesis edilmesi adı altında yönlendirmeye şahit olmadım. Federasyondaki görevlerim federasyon mevzuatını FİFA mevzuatına uyumlu haline getirilmesi ve federasyonun sözleşmelerini dikkatli ve özenli bir şekilde hazırlanması noktasına yoğunlaşmıştı. Zaten haftada 1 ya da 2 yarım gün giderek sürdürdüğüm bir görevdi. Günlük rutin işlerin ve idari işlerin içerisinde yer almadım" diye konuştu.

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

"TÜRK FUTBOLUNU KORUMAK ZORUNDAYDIK"

Şüpheli Lütfi Arıboğan ifadesinde, mail içeriklerinin Şekip Mosturoğlu'na kim tarafından ve neden gönderildiğini bilmediğini söyleyerek, "3 Temmuz süreci başladıktan sonra Ağustos ayı içerisinde UEFA'dan bir yazı TFF'ye geldi. Bu yazıda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden çekilmesini, bu kararı bizzat Fenerbahçe'nin almasını, Fenerbahçe almazsa TFF'nin bu kararı almasını, aksi halde milli takımlar ve kulüpler düzeyinde Türk futboluna ağır yaptırımların geleceğini, bir iki paragrafta da daha önce uyguladıkları ülkelerden örnek vererek gösterdiklerini gördük. Bunun üzerine Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yöneticilerini çağırdık. Ali Koç ve Nihat Özdemir geldiler. Kendilerine gösterdik. Bu kararı alacağını söyleyip gittiler. Daha sonra Fenerbahçe böyle bir karar almadı. Daha sonra biz TFF olarak bu kararı aldık. Türk futbolunu korumak zorundaydık" şeklinde konuştu.

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

FETÖ'CÜ BARANSU İLE TEMASINA AÇIKLAMA: AYDINLAR RİCA ETTİ

Arıboğan, "O günlerde emniyet müdürlüğü birkaç günde bir gözaltına alınan ve serbest bırakılan kişileri yayınlıyordu. Emniyetin gönderdiği kurumlardan bir tanesi de TFF'dir. Mehmet Baransu isimli kişi o dönem 'Telegol' isimli programda yorumcuydu ve TFF Başkanımız Mehmet Ali Aydınlar o programa telefonla katılmıştı. O gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yayınlanan gözaltı listesinde 90 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişlerdi ancak 60 kişinin gözaltına alındığı belirlenmişti. Başkan Aydınlar'ın ricasıyla ben de doğru listeyi Mehmet Baransu'ya atmıştım. Bu liste İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından TFF'ye gönderilmişti. O dönem emniyet şike soruşturmasında yaptığı adli işlemler bizi de ilgilendiriyordu" ifadelerini kullandı.

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

"FETÖ'NÜN TFF'YE YÖNLENDİRMESİ OLMADI"

İfadesinde federasyonun yargılama süreci başlamadan istifa ettiklerini söyleyen Lütfi Arıboğan ifadesine şöyle devam etti:

"Mehmet Baransu ile ilgili herhangi bir hukukum bulunmamaktadır. Bu şahsın ya da başka bir şahsın o dönem TFF ve kurulları tarafından şike iddiaları ile ilgili yürütmüş olduğu soruşturmalara herhangi bir tesiri bulunmamıştır. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün o dönem TFF'ye herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır. Bu soruşturmalar tamamen o dönem TFF'de görevli ve yetkili hukukçular tarafından usullere uygun gerçekleştirilmiştir. Soruşturmanın gizliliğine herhangi bir şekilde ne ben ne de TFF ihlal etmemiştir.

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

"15 YILDIR BU İFTİRALARLA KARŞILAŞIYORUM"

Bana sormuş olduğunuz bilgi ve belgeler gazetelerde de dolaşıyordu. Biz bunları gizlilik kararı kaldırıldıktan sonra öğrendik. Kariyerim boyunca milli sporculuk yaptım. 243 defa milli formayı giymiş milli basketbolcuyum. Sonrasında üst düzey spor yöneticiliği yaptım. Sporculuğum, yöneticiliğim ve iş adamı olduğum her anda kanundan nizamdan hiç ayrılmadım. 15 yıldır bu gibi benzer iftiralarla karşılaşıyorum. Yapım gereği hiçbir örgütün üyesi olmam, kimsenin kontrolü altına girmem mümkün değildir."

Futbolda şike soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! Lütfi Arıboğan Mehmet Ali Aydınlar'ı işaret etti

"LÜTFİ ARIBOĞAN'IN BU İŞLERLE ALAKASI YOK"

Şüpheli Ahmet Gülüm ise TFF'de herhangi bir görevinin olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Söz konusu maili hatırladım. Bu mail içeriğinde yer alan Aziz Yıldırım'ın ifade tutanağı Lütfi Arıboğan tarafından bana gönderilmiştir. Ben de buna karşılık 'çok yazık....mide bulandırıcı ve üzücü' şeklinde mesaj yazmıştım. Söz konusu belgeyi ben istemedim, Lütfi Arıboğan kendisi bana göndermiş, göndermesinin sebebi de neler oluyor göreyim diyedir. Lütfi Arıboğan'ın FETÖ terör örgütü ile irtibatını bilmiyorum. Kendisi sporcudur. Bu işlerle alakalı olmadığını düşünüyorum. Soruşturmanın gizliliğini ihlal etmedim, şike soruşturmalarına dahil olan kamu görevlilerinden bana herhangi bir evrak gelmedi, bana sormuş olduğunuz belge o dönem her yerde dolaşan bir evraktı, çok daha başka belgeler de vardı.

Benim konu ile alakam yoktur. Ülkesi için çalışan spor insanıyım. 15 yıldır 'Sports TV' kanalının sahibiyim. Bütün Türkiye'ye açık bir kanaldır. Hiçbir zaman şike soruşturmaları ile ilgili televizyonumda bir kelime bile geçmemiştir."

