Altın yıl sonunda vites artırdı! İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları hafta içinde rekor üstüne rekor kırdı. Altındaki son gelişmeler piyasaların kapalı olduğu pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
Gram altın 28 Aralık Pazar sabahı 6.250,52 TL'den işlem görüyor.
Alış: 6.249,70 TL
Satış: 6.250,52 TL
Alış: 10.114,00 TL
Satış: 10.349,00 TL
Alış: 20.209,00 TL
Satış: 20.692,00 TL
Alış: 40.425,16 TL
Satış: 41.230,46 TL
Alış: 40.442,00 TL
Satış: 41.195,00 TL
Alış: 5.739,41 TL
Satış: 5.997,81 TL
Alış: 4.530,88 dolar
Satış: 4.531,47 dolar