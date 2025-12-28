Altın yıl sonunda vites artırdı! İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları hafta içinde rekor üstüne rekor kırdı. Altındaki son gelişmeler piyasaların kapalı olduğu pazar günü de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 28 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

28 ARALIK 2025 ALTIN FİYATLARI

Gram altın 28 Aralık Pazar sabahı 6.250,52 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Alış: 6.249,70 TL

Satış: 6.250,52 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 10.114,00 TL

Satış: 10.349,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 20.209,00 TL

Satış: 20.692,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 40.425,16 TL

Satış: 41.230,46 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.442,00 TL

Satış: 41.195,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.739,41 TL

Satış: 5.997,81 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.530,88 dolar

Satış: 4.531,47 dolar