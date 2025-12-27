Altın borcu olanlar için kritik uyarı! Zafer Ergezen 2026 yılının şampiyonunu açıkladı

Kategoriler
Güncel altın fiyatları rekor üzerine rekor kırıyor. Altın yatırımcısı bu yükselişten mutlu olurken altın borcu olanlar da tabloyu endişeyle takip ediyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, katıldığı bir televizyon programında altın ve değerli metallere ilişkin kritik bilgiler paylaştı ve 2026 yılı için öngörülerini paylaştı.
Piyasalarda yalnızca altın değil; gümüş, platin, paladyum ve bakırın da güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğunu vurgulayan Ergezen, “Burada artık dalgalı bir seyirden değil, net bir yukarı yönlü trendden söz ediyoruz” dedi.
Son dönemdeki yükselişte jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları ve güvenli liman talebinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Ergezen, gram altın, çeyrek ve tam altın dahil tüm ürünlerde fiyatların hızla yükseldiğini ifade etti.
Kıymetli metaller cephesinde özellikle gümüşün öne çıktığını belirten Ergezen, “Bu yıl gümüş yüzde 100’ün üzerinde prim yaptı. Platin ve paladyumda da çok güçlü yükselişler gördük. Piyasada ciddi bir momentum var” değerlendirmesinde bulundu.
Ergezen’e göre bu görünümde 2026 yılında faiz indirimlerinin süreceği beklentisi önemli rol oynuyor. Fed başkanının değişmesi ve daha güvercin bir duruşun öne çıkması ihtimali, özellikle gümüş ve endüstriyel metallerde alımları destekliyor. “Altın yükseliyor ama bu dönemde gümüş daha fazla ön plana çıktı” diyen Ergezen, yatırımcı ilgisinin genişlediğini söyledi.
Jeopolitik risklerin artmasının da altını yeniden güvenli liman haline getirdiğini vurgulayan Ergezen, “Son dönemde elinde altın olan yatırımcılar hem Türkiye’de hem Avrupa’da daha rahat bir pozisyonda” dedi.
2026 yılı için konuşan Ergezen, altın ve gümüşte yükselişin devam edebileceğini ancak hızın yavaşlayabileceğini belirterek, "Bir miktar dinlenme normal. Asıl önemli olan trendlerin korunup korunmadığı" dedi.
ABD ve Avrupa’daki faiz indirimlerinin Çin ekonomisinde toparlanmayı destekleyebileceğine dikkat çeken Ergezen, bu sürecin özellikle bakır ve alüminyum gibi endüstriyel metallerin fiyatlarını yükseleceğini ifade etti.
Altın–gümüş rasyosuna da değinen Ergezen, “Rasyonun 106’dan 60 seviyelerine gerilemesi portföylerde sepet yapma zamanının geldiğini gösteriyor. Eşit ağırlıkta altın ve gümüşe, bir miktar da bakır eklenebilir” dedi.
Ergezen’e göre 2026 yılında yatırımcıların en yakından izlemesi gereken başlık ise Çin ekonomisi olacak. “Çin’de toparlanma küresel ekonomi için kritik. Bu süreç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere sermaye girişini de artırabilir” değerlendirmesinde bulundu.