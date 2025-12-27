Altın borcu olanlar için kritik uyarı! Zafer Ergezen 2026 yılının şampiyonunu açıkladı

Ergezen’e göre bu görünümde 2026 yılında faiz indirimlerinin süreceği beklentisi önemli rol oynuyor. Fed başkanının değişmesi ve daha güvercin bir duruşun öne çıkması ihtimali, özellikle gümüş ve endüstriyel metallerde alımları destekliyor. “Altın yükseliyor ama bu dönemde gümüş daha fazla ön plana çıktı” diyen Ergezen, yatırımcı ilgisinin genişlediğini söyledi.

