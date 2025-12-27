Menü Kapat
SON DAKİKA!
Goldman Sachs'tan kritik altın uyarısı! Eşik aşılırsa piyasada deprem bekleniyor

Aralık 27, 2025 10:49
1
Goldman Sachs ALTIN UYARISI

Altın fiyatları yeniden rekor kırıyor, her geçen gün kendi zirvesini tazeleyen güvenli liman altın için çok çarpıcı tahmin geldi. 

Goldman Sachs'ın raporu yatırımcıları ayağa kaldırdı. Ons altının 4.531 dolar ile tarihi zirvesinde seyrettiği bugünlerde banka, "kritik eşik" uyarısını güncelleyerek yeni hedefi açıkladı.

2
altın fiyatları

Hisse.net'te yer alan habere göre küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz, ons altında kritik bir eşeğe işaret ederken, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların çok daha agresif bir yükseliş sürecine girebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre belirleyici olacak tek bir rakam var ve bu eşik geçilirse piyasalarda dengeler tamamen değişebilir.
 

3
Goldman Sachs

KRİTİK EŞİK AÇIKLANDI

Goldman Sachs emtia stratejistleri tarafından yayımlanan notta, altındaki mevcut rallinin henüz sonuna gelinmediği vurgulandı. BANKA, özellikle 4.600 dolar seviyesine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı:
 

4
fırsatı kaçırma korkusu

"Altın şu an psikolojik bir savaş veriyor. Eğer ons altın 4.600 dolar direncini hacimli bir şekilde kırıp üzerinde kalıcılık sağlarsa, piyasada devasa bir 'FOMO' (fırsatı kaçırma korkusu) dalgası başlayacak. Bu durumda 2026'nın ilk çeyreğinde 5.000 dolar bandının test edilmesi işten bile değil."
 

5
altın fiyatları

PİYASAYI TETİKLEYEN 3 BÜYÜK KORKU

Bankaya göre altını bu astronomik seviyelere taşıyan ve "uyarı" seviyesine getiren ana faktörleri sıralandı.
 

6
fed altın

Fed'in Bağımsızlığı Tartışmaları: ABD yönetiminin para politikası üzerindeki baskısının artması, dolara olan güveni sarsarak altına tarihi bir kaçış başlattı.

 

7
Merkez Bankalarının Dev Alımları

Merkez Bankalarının Dev Alımları: 2025 yılında merkez bankalarının altın alımı yıllık 1.000 tonu aşarak rekor kırdı.

 

8
fiziki güvenli liman

Hazine Tahvillerinden Kaçış: Yatırımcıların ABD tahvillerinden çıkıp "fiziki güvenli liman" altına yönelmesi fiyatları agresif şekilde yukarı itiyor.
 

9
KAR SATIŞI

KAR SATIŞI FIRTINASI BAŞLIYOR

Banka, 4.600 doların aşılamaması durumunda sert bir düzeltme gelebileceği konusunda da uyardı. Raporda, "4.600 dolar geçilemezse, fiyatlar hızla 4.350 dolar bandına geri çekilebilir. Bu seviye kısa vadeli yatırımcı için 'tamam mı devam mı' noktasıdır" denildi.

