Goldman Sachs'tan kritik altın uyarısı! Eşik aşılırsa piyasada deprem bekleniyor

Hisse.net'te yer alan habere göre küresel piyasalarda gözler yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Goldman Sachs tarafından yayımlanan son analiz, ons altında kritik bir eşeğe işaret ederken, bu seviyenin aşılması halinde fiyatların çok daha agresif bir yükseliş sürecine girebileceği uyarısında bulundu. Bankaya göre belirleyici olacak tek bir rakam var ve bu eşik geçilirse piyasalarda dengeler tamamen değişebilir.

