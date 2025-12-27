Menü Kapat
Yaşam
 Fuat İğci

Ankara’da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak | 27 Aralık Ankara su kesintisi programı (ASKİ Ankara’da sular ne zaman gelecek)

Ankara su kesintisi programı ASKİ tarafından duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü planlı ve plansız kesintileri duyurdu. Başkent Ankara’da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu. Yenimahalle, Çubuk, Pursaklar, Kazan, Altındağ, Elmadağ su kesintisinden etkilenecek ilçeler oldu. Peki 27 Aralık Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte, ASKİ su kesintisi programı…

Ankara’da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak | 27 Aralık Ankara su kesintisi programı (ASKİ Ankara’da sular ne zaman gelecek)
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde su alma yapısında yapılan çalışmalar sebebiyle Memlik Mahallesi ve Yakacık Mahallesi’nin yanı sıra iki sokakta su kesintisi yaşanacak. Çubuk’ta ise Esenboğa Mahallesi’nde meydana gelen su arızası sebebiyle plansız su kesintisi yaşanıyor. Ankara Pursaklar’daki su kesintisinden ise Tevfik ileri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi etkileniyor. Kazan, Altındağ ve Elmadağ’da su kesintisi yaşanan ilçeler arasında. Arızalara göre suların geleceği saatler belli oldu.

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 27 Aralık cumartesi günü 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Yenimahalle, Çubuk, Pursaklar, Kazan, Altındağ, Elmadağ ilçelerinde su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklar duyuruldu.

