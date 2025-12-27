Ankara’da 6 ilçede su kesintisi yaşanacak | 27 Aralık Ankara su kesintisi programı (ASKİ Ankara’da sular ne zaman gelecek)

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde su alma yapısında yapılan çalışmalar sebebiyle Memlik Mahallesi ve Yakacık Mahallesi’nin yanı sıra iki sokakta su kesintisi yaşanacak. Çubuk’ta ise Esenboğa Mahallesi’nde meydana gelen su arızası sebebiyle plansız su kesintisi yaşanıyor. Ankara Pursaklar’daki su kesintisinden ise Tevfik ileri Mahallesi Yunus Emre Mahallesi Merkez Mahallesi Fatih Mahallesi Ayyıldız Mahallesi ve Mimar Sinan Mahallesi etkileniyor. Kazan, Altındağ ve Elmadağ’da su kesintisi yaşanan ilçeler arasında. Arızalara göre suların geleceği saatler belli oldu.

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 27 Aralık cumartesi günü 6 ilçede su kesintisi yaşanıyor. Yenimahalle, Çubuk, Pursaklar, Kazan, Altındağ, Elmadağ ilçelerinde su kesintisinden etkilenecek mahalle ve sokaklar duyuruldu.