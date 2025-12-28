Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Yaşam
İstanbul'da zincirleme kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde aşırı hız yapan bir kamyonet sürücüsü önce otomobile sonra tıra çarptı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polislere zorluk çıkaran kamyonet sürücüsü 2,37 promil alkollü çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
04:08
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
04:11

İstanbul Sultanbeyli'de akşam saatlerinde alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonet zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Olay, Adil Mahallesi Ahududu Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde aşırı hızla ilerleyen 34 HIG 875 plakalı kamyonetin sürücüsü K.A., önce 41 ANY 215 plakalı otomobile çarptı.

İstanbul'da zincirleme kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

KAMYONET TIRA SAPLANDI

Kontrolden çıkan araç, savrularak bir tıra çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari kamyonetin sağ bölümü tıra saplandı.

İstanbul'da zincirleme kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralanarak olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da zincirleme kaza! Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Kazaya neden olan sürücünün yapılan alkol kontrolünde 2.37 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü, olay yerinde polislere zorluk çıkarırken, daha sonra ekipler tarafından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Kar ve buzlanma kazaya yol açtı: Çok sayıda yaralı var
ETİKETLER
#Yaşam
