Taksim Meydanı yılbaşına hazırlanıyor: Denetimler sürüyor

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Yılbaşı kutlamalarının merkezlerinden olan bölgede İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız güvenlik önlemlerine dair incelemelerde bulundu.

YILBAŞI ÖNCESİNDE TÜM BİRİMLER TAM KADRO SAHADA

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Bu mücadelenin yalnızca bir güne yönelik olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çalışmalar, yarınlarımızın da huzur ve güvenliği için yürütülmektedir. İstanbul'un sadece Beyoğlu'nda değil, tüm ilçe, cadde ve sokaklarında uygulamalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.

Yıldız, uygulamalara destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, fedakarca görev yapan emniyet personeline de şükranlarını iletti.

Yılbaşı öncesinde tüm birimlerin tam kadro sahada olduğunu ifade eden Yıldız, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.