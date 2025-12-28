Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Taksim Meydanı yılbaşına hazırlanıyor: Denetimler sürüyor

Türkiye'de yılbaşı kutlamalarında en yoğun olduğu meydanlardan biri olan Taksim Meydanı'nda denetimler sürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız çalışmaları yerinde kontrol etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 00:21
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 00:21

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yeni yıla hazırlanıyor. Yılbaşı kutlamalarının merkezlerinden olan bölgede İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız güvenlik önlemlerine dair incelemelerde bulundu.

Taksim Meydanı yılbaşına hazırlanıyor: Denetimler sürüyor

YILBAŞI ÖNCESİNDE TÜM BİRİMLER TAM KADRO SAHADA

Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yıldız, İstanbul genelinde suç ve suçlularla mücadelenin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğünü belirtti.

Bu mücadelenin yalnızca bir güne yönelik olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bu çalışmalar, yarınlarımızın da huzur ve güvenliği için yürütülmektedir. İstanbul'un sadece Beyoğlu'nda değil, tüm ilçe, cadde ve sokaklarında uygulamalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.

Yıldız, uygulamalara destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, fedakarca görev yapan emniyet personeline de şükranlarını iletti.

Yılbaşı öncesinde tüm birimlerin tam kadro sahada olduğunu ifade eden Yıldız, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da AVM ve marketlere denetim! Yılbaşı öncesi fahiş fiyat alarmı
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB kararı duyurdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.