Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İstanbul'da AVM ve marketlere denetim! Yılbaşı öncesi fahiş fiyat alarmı

Yılbaşının gelişi ve asgari ücrete artışın yapılmasıyla bakanlık ekipleri harekete geçti. Vatandaşı kandırarak fiyat-etiket oyunu yapanlara, yanıltıcı reklam yapanlara göz açtırılmıyor. Marketler, alışveriş merkezleri, yılbaşı stantları tek tek incelemeye tabii tutularak aykırılıklara ceza yağdırıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 19:24

Asgari ücret zammının yapılmasının ardından fahiş fiyat alarmı verildi. Ticaret Bakanlığı ekipleri Türkiye'nin pek çok şehrinde denetimlere başladı. Öte yandan yeni yıl alışverişi sebebiyle haksız fiyat uygulamalarının önüne geçebilmek amacıyla ekipler alışveriş merkezi (AVM), market ve gıda ürünleri için kontrollerini sürdürdü.

İstanbul'da AVM ve marketlere denetim! Yılbaşı öncesi fahiş fiyat alarmı

10 MİLYONUN ÜZERİNDE CEZA YAĞDI

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, 22 Aralık tarihinden itibaren 1290 işletmede 358 bin 987 ürünün denetlendiğini ve 3 bin 183 aykırılık tespit edildiğini belirterek, "10 milyon 77 bin 378 lira idari işlem uygulanmıştır. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 137 firmada denetlenen 1755 ürüne ait tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, hem yılbaşı alışverişleri hem de asgari ücretin açıklanmasıyla fahiş fiyat ve haksız fiyat uygulamaları kapsamında AVM, market ve gıda ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Ekipler, İstanbul'daki bir AVM'de yer alan market, alışveriş stantları ve giyim mağazalarında denetim yaptı.

Bu denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin etiketleri incelendi. Ekipler tarafından, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, açıkta ve tüketicinin talebi miktarınca tartılarak satılan ürünlerde dara düşülüp düşülmediği, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı incelendi.

İstanbul'da AVM ve marketlere denetim! Yılbaşı öncesi fahiş fiyat alarmı

ETİKET VE TARİFE UYUMSUZLUKLARI KONTROL EDİLDİ

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşmakta olan yeni yıl sebebiyle vatandaşların alışverişlerini güvenle yapabilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesine yönelik 22 Aralık tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğünün denetimlerine başladığını dile getirdi.

Menteşe, İstanbul’un 33 ilçesinde 90 personelden oluşan 39 ekip ve 11 araç ile başta AVM'ler olmak üzere, Eminönü ve Mısır Çarşısı gibi tarihi alışveriş noktaları ile vatandaşların yoğun olarak alışverişlerini gerçekleştirdikleri meydan ve caddelerde, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği uyarınca etiket ve tarife uyumsuzluklarını engellemek ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak, indirimli satışların mevzuata uygunluğu ve yanıltıcı reklamların incelenmesi amacı ile denetimlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Fiyatlarında fahiş bir hareket olduğu öngörülen ürünlerin alış ve satış faturalarının talep edilerek Ticaret İl Müdürlüğünde incelendiğini belirten Menteşe, "Aykırılık tespiti halinde Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da AVM ve marketlere denetim! Yılbaşı öncesi fahiş fiyat alarmı

YANILTICI REKLAM VERENLERE CEZA

Söz konusu denetimlere ilişkin bilgi veren Menteşe, şunları kaydetti:

"Bu denetimler kapsamında 22 Aralık tarihinden itibaren 1290 işletmede 358 bin 987 ürün denetlenmiş ve 3 bin 183 aykırılık tespit edilmiştir. 10 milyon 77 bin 378 lira idari işlem uygulanmıştır. Haksız fiyat artışı kapsamında ise 137 firmada denetlenen 1755 ürüne ait tutanaklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilmektedir. Tüketiciyi yanıltıcı reklam yaptığı tespit edilen 44 işletme için düzenlenen tutanaklar ise Reklam Kurulunca incelenmek üzere bakanlığımıza gönderilecektir."

Menteşe, 1 Ocak 2025 tarihinden bu yana 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 75 bin 455 işletmenin denetlendiğini belirterek, "10 milyon 252 bin 192 ürün incelenmiş ve 144 bin 588 aykırılık tespit edilmiştir. Toplam 457 milyon 765 bin 608 lira idari işlem uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü Menteşe, odaklanılmış denetim faaliyetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar aralıksız devam edeceğini de vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret zammını fırsat bilen işletmeler etiketlerle oynuyor! Ticaret Bakanlığı affetmedi
İstanbul’da taksi fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar? Taksicilerden zam talebi
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB kararı duyurdu
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.