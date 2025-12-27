İstanbul’da taksi fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar? Taksicilerden zam talebi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını duyurdu. Buna göre İstanbul'da taksi fiyatlarına uygulanması beklenen zam oranı belli oldu.

İSTANBUL TAKSİ FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ, NE KADAR?

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, talep ettikleri zam oranını açıkladı. Aksu, "Zam talebimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne verdik. Gelir-gider hesaplamalarımızı da verdik ama bir oran hakkında konuşmadık. İşi sürdürülebilirlik açısından; enflasyon, asgari ücret, gelir-gider hesaplamaları göz önüne alınarak bir zam talebinde bulunduk. Bizim zam talebimiz en az yüzde 30 oranında. Beklentimiz daha fazla ancak en az yüzde 30 zam olabilir." ifadelerini kullandı.

TAKSİ FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 54,50 lira, mesafe ücreti kilometre başına 36,30 lira, zaman tarifesi ücreti saatlik 453,71 lira ve kısa mesafe ücreti 175 lira olarak belirlenmişti. Yüzde 30 zam uygulanması durumunda taksimetre açılış ücretinin 54,50 TL’den 70,85 TL’ye, indi-bindi ücretinin ise 175 TL’den 227,50 TL’ye yükselmesi beklenmekte.