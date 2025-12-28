Brezilya'da uçak okyanusa düştü! Kaza anı kamerada

Brezilya'da bir reklam firmasına ait "Cessna 170A" tipi çok hafif hava aracı (ultralight) sınıfı uçak kaza geçirdi.

PİLOTUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölge yetkilileri, havada reklam afişi dalgalandıran uçağın, Rio de Janeiro'daki Copacabana plajı açıklarında okyanusa düştüğünü ve kazada pilotun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Pilotun cansız bedeninin kimlik tespiti için adli tıbba sevk edildiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın olası diğer kurbanları ve uçağın enkazının bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Brezilya Hava Kuvvetleri de kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.