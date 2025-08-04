5 dakikada 450 KM menzil: Yeni katı hal bataryaları geliyor

Dongfeng, elektrikli araç atağında vitesi yükseltti. Şirket, Yipai, Fengshen ve Nano markalarını “Dongfeng eπ Technology” çatısı altında topladı. Artık ürün gamı iki ana markaya ayrılıyor:

Dongfeng Yipai: Yeni nesil, yüksek teknolojili elektrikli araçları temsil edecek.

Dongfeng Fengshen: Daha çok hibrit ve geleneksel modellere odaklanacak.

KATI HAL BATARYA 2026’DA GELİYOR

Tanıtım etkinliğinde en çok dikkat çeken gelişme ise katı hal bataryaların yolda olduğunun duyurulmasıydı.

Dongfeng Yipai, 2026’da 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip bataryaları seri üretime sokacak. Bataryalarda silikon-karbon ve nikel bazlı katı elektrolit kimyası kullanılacak. Bu da hem güvenliği artıracak hem de 1.000 km’nin üzerinde menzil sunacak.

5 DAKİKADA 450 KM ŞARJ

Yeni nesil elektrikli platform ise başlı başına bir sıçrama. 1.000 voltun üzerindeki sistem, 1.700V silikon karbür güç modülü, 30.000 rpm'lik motor, 12C şarj oranı ve Geliştirme aşamasındaki “çift megawatt hızlı şarj” sistemiyle geliyor.

Hedef, yalnızca 5 dakikalık şarjla 450 kilometre menzil kazanmak. Bu özelliğe sahip ilk modelin de 2026’da tanıtılması planlanıyor.

HUAWEİ İLE ORTAK PREMİUM SERİ

Dongfeng Yipai, iki ayrı segmentte araçlar geliştirecek:

Mainstream Technology Series: Genç ve teknoloji meraklısı kullanıcılar hedefleniyor. Bu seride Nano 01, Nano 06, eπ 007 ve eπ 008 gibi modeller var.

Smart Premium Series: Huawei ile geliştiriliyor. İlk araç, HarmonyOS 5 akıllı kokpit ve QianKun ADS 4 sürüş destek sistemiyle donatılmış tam boy bir elektrikli SUV olacak.