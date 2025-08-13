Togg zirveye oynuyor: Elektrikli otomobil satışlarında rekor hedefi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024’ün ocak-temmuz döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,68 artarak 572 bin 198 adede ulaştı. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,77’lik artışla 143 bin 497 olarak kaydedildi. Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6,5’lik yükselişle 715 bin 695 oldu.

Temmuz ayında pazar genelinde de artış devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın temmuzuna göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718’e çıktı. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 14,71 artışla 84 bin 195’e, hafif ticari araç satışları ise yüzde 13,96 artışla 23 bin 523’e ulaştı.

CLİO LİDERLİĞİNİ KORUDU, TOGG İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Model bazında bakıldığında, yılın ilk 7 ayında Renault Clio 27 bin 189 adetle en çok satılan otomobil unvanını korudu. Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, 19 bin 821 satışla ikinci sıraya yerleşerek geçen yılın aynı dönemindeki altıncı sıradan güçlü bir çıkış yaptı. Togg’un satış artışı yüzde 39 olarak hesaplandı.

Üçüncü sırada 19 bin 230 satışla Renault Megane sedan, dördüncü sırada 17 bin 532 adetle BYD Seal U, beşinci sırada 17 bin 26 ile Tesla Model Y, altıncı sırada ise 14 bin 91 adetle Toyota C-HR yer aldı. Tesla Model Y’nin satışları, geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse 5 kat arttı.

LİSTEDE ELEKTRİKLİ VE HİBRİT SAYISI ARTTI

Geçen yıl ilk 10’da sadece Togg yer alırken, bu yıl iki elektrikli (Togg T10X, Tesla Model Y) ve iki hibrit (BYD Seal U, Toyota C-HR) model listeye girdi. Bu durum, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin hızla yükseldiğini ortaya koydu.

BYD’DEN HIZLI ÇIKIŞ

Geçen yıl temmuz ayında Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlaşmasıyla giriş yapan BYD, Seal U modeliyle dikkat çekici bir performans sergiledi. Geçen yılın aynı döneminde sadece 456 adet satılan model, bu yılın 7 ayında 17 bin 532 adede ulaştı.

BYD’nin yükselişi Türkiye ile sınırlı kalmadı. Avrupa’da tamamen elektrikli araç satışlarını nisanda yıllık yüzde 169 artırarak 7 bin 231’e çıkaran marka, aynı dönemde satışları yüzde 49 düşen Tesla’yı geride bıraktı. JATO Dynamics verilerine göre BYD, yılın ilk yarısında 41 bin 270 adetlik satışla Avrupa’nın en çok satan 12. elektrikli otomobil markası oldu.