Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Konutlara bakımevi şartı geldi! 81 ilde artık zorunlu: Resmi Gazete’de yayımlandı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, parklara afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere yer altı elektrik ve haberleşme altyapısı kurulacak, 150’den fazla konutlu projelere ise gündüz bakım evi zorunluluğu getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişiklikleri, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler; afet sonrası altyapı, ve çocuk bakım alanları gibi kritik konularda önemli yenilikler getiriyor.

Konutlara bakımevi şartı geldi! 81 ilde artık zorunlu: Resmi Gazete’de yayımlandı

PARKLARA AFET ALTYAPISI VE SAĞLIK TESİSLERİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 5 bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip parkların afet toplanma alanı olarak kullanılabilmesi için teknik altyapı imkânı tanındı. Buna göre, bu alanların zemin altına kanalizasyon, mekanik-elektrik tesisatı ve haberleşme altyapısı kurulabilecek. İtfaiye birimlerince gerekli görülen noktalara yangın musluğu yerleştirilecek, ayrıca helikopter iniş alanı oluşturma şartları da netleşti. Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerdeki park alanlarına kamuya ait sağlık tesisleri yapılabilecek. Bunun yanı sıra, ve ticaretin bir arada bulunduğu parsellerde yapı inşaat alanı 25 bin metrekareyi ve 250 bağımsız bölümü aşan projelerde, müstakil aile sağlığı merkezi inşa edilmesi zorunlu hale geldi.

Konutlara bakımevi şartı geldi! 81 ilde artık zorunlu: Resmi Gazete’de yayımlandı

150’DEN FAZLA KONUTLU PROJELERE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ŞARTI

Yeni düzenleme ile, yapı inşaat alanı 15 bin metrekareyi aşan ve 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan projelerde, 0-66 aylık çocukların bakım, eğitim, gelişim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri yapılması zorunlu olacak.

İMAR PLANI OLMAYAN PARSELLERE TADİLAT KOLAYLIĞI

Yönetmelik değişikliği, imar planı iptalleri sonrası planı bulunmayan parsellerdeki iskanlı binalar için yapılmasına da olanak tanıyor. Böylece, imar planı olmayan bölgelerde mevcut yapıların yenilenmesi ve iyileştirilmesi daha kolay hale gelecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatlarında belirsizlik: Trump yok dedi, gümrükten gelen hamle kafaları karıştırdı!
Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"
ETİKETLER
#konut
#tadilat
#sağlık hizmetleri
#Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
#parklar
#İmar Yönetmeliği
#Afet Altyapısı
#Çocuk Bakımı
#Parklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.