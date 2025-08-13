Konutlara bakımevi şartı geldi! 81 ilde artık zorunlu: Resmi Gazete’de yayımlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişiklikleri, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler; afet sonrası altyapı, sağlık hizmetleri ve çocuk bakım alanları gibi kritik konularda önemli yenilikler getiriyor.

PARKLARA AFET ALTYAPISI VE SAĞLIK TESİSLERİ

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, 5 bin metrekare ve üzeri büyüklüğe sahip parkların afet toplanma alanı olarak kullanılabilmesi için teknik altyapı imkânı tanındı. Buna göre, bu alanların zemin altına kanalizasyon, mekanik-elektrik tesisatı ve haberleşme altyapısı kurulabilecek. İtfaiye birimlerince gerekli görülen noktalara yangın musluğu yerleştirilecek, ayrıca helikopter iniş alanı oluşturma şartları da netleşti. Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerdeki park alanlarına kamuya ait sağlık tesisleri yapılabilecek. Bunun yanı sıra, konut ve ticaretin bir arada bulunduğu parsellerde yapı inşaat alanı 25 bin metrekareyi ve 250 bağımsız bölümü aşan projelerde, müstakil aile sağlığı merkezi inşa edilmesi zorunlu hale geldi.

150’DEN FAZLA KONUTLU PROJELERE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ŞARTI

Yeni düzenleme ile, yapı inşaat alanı 15 bin metrekareyi aşan ve 150’den fazla bağımsız bölümü bulunan projelerde, 0-66 aylık çocukların bakım, eğitim, gelişim ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak müstakil gündüz bakımevleri yapılması zorunlu olacak.

İMAR PLANI OLMAYAN PARSELLERE TADİLAT KOLAYLIĞI

Yönetmelik değişikliği, imar planı iptalleri sonrası planı bulunmayan parsellerdeki iskanlı binalar için tadilat yapılmasına da olanak tanıyor. Böylece, imar planı olmayan bölgelerde mevcut yapıların yenilenmesi ve iyileştirilmesi daha kolay hale gelecek.