TGRT Haber
29°
 | İrem Çınar

Altın fiyatlarında belirsizlik: Trump yok dedi, gümrükten gelen hamle kafaları karıştırdı!

Altın fiyatları, Fed’den beklenen faiz indirimi beklentileriyle birlikte yatay bir seyir izlerken, külçe altına yönelik ABD’nin gümrük vergisi getirme olasılığı da gündemdeki yerini koruyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:43

ons başına 3.350 dolar seviyesinde seyrederken, yatırımcıların odağı, açıklanan son TÜFE verilerinin ardından ’nın (Fed) faiz politikası beklentilerine çevrildi. Temmuz ayı manşet enflasyonu, yüzde 2,8’lik beklentinin hafif altında, yüzde 2,7 olarak açıklandı. Çekirdek ise yüzde 2,9’dan yüzde 3,1’e yükseldi.

Altın fiyatlarında belirsizlik: Trump yok dedi, gümrükten gelen hamle kafaları karıştırdı!

Veriler, tarife kaynaklı enflasyon endişelerini kısmen hafifletirken, Eylül ayında Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu durum, getiri sağlamayan değerli metal olan altına olan ilgiyi artırdı. Şimdi ise piyasalar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerine odaklanmış durumda.

Altın fiyatlarında belirsizlik: Trump yok dedi, gümrükten gelen hamle kafaları karıştırdı!

TRUMP’TAN “VERGİ YOK” MESAJI, GÜMRÜKTEN FARKLI SİNYAL

Altın ithalatında tarife uygulaması konusundaki belirsizlik ise sürüyor. ABD Başkanı , pazartesi günü yaptığı açıklamada herhangi bir vergi uygulanmayacağını belirtse de, geçtiğimiz hafta ABD ve Sınır Koruma yetkilileri, 1 kilo ve 100 ons ağırlığındaki altın külçelerini tarifeye tabi bir gümrük kodu altında sınıflandırarak piyasaları şaşırttı.

Bu gelişmelerin gölgesinde, ABD’nin ile gümrük ateşkesini 90 gün uzatması gerilimi bir nebze yumuşattı. Yatırımcıların gözü ise şimdi Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik ABD-Rusya görüşmelerine çevrildi.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.