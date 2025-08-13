Altın fiyatlarında belirsizlik: Trump yok dedi, gümrükten gelen hamle kafaları karıştırdı!

Altın fiyatları ons başına 3.350 dolar seviyesinde seyrederken, yatırımcıların odağı, açıklanan son TÜFE verilerinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası beklentilerine çevrildi. Temmuz ayı manşet enflasyonu, yüzde 2,8’lik beklentinin hafif altında, yüzde 2,7 olarak açıklandı. Çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9’dan yüzde 3,1’e yükseldi.

Veriler, tarife kaynaklı enflasyon endişelerini kısmen hafifletirken, Eylül ayında Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Bu durum, getiri sağlamayan değerli metal olan altına olan ilgiyi artırdı. Şimdi ise piyasalar, önümüzdeki günlerde açıklanacak ÜFE, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satış verilerine odaklanmış durumda.

TRUMP’TAN “VERGİ YOK” MESAJI, GÜMRÜKTEN FARKLI SİNYAL

Altın ithalatında tarife uygulaması konusundaki belirsizlik ise sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada herhangi bir vergi uygulanmayacağını belirtse de, geçtiğimiz hafta ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri, 1 kilo ve 100 ons ağırlığındaki altın külçelerini tarifeye tabi bir gümrük kodu altında sınıflandırarak piyasaları şaşırttı.

Bu gelişmelerin gölgesinde, ABD’nin Çin ile gümrük ateşkesini 90 gün uzatması gerilimi bir nebze yumuşattı. Yatırımcıların gözü ise şimdi Ukrayna’daki savaşı sonlandırmaya yönelik ABD-Rusya görüşmelerine çevrildi.