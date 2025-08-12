Memur-Sen’den hükümetin zam teklifine sert tepki: "Reddediyoruz"

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zamları için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri sürerken, hükümet zam teklifini açıkladı. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, kalan ikinci 6 ay için ise yine yüzde 4 zam önerildi.

MEMUR-SEN'DEN HÜKÜMETİN TEKLİFİNE TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin teklifine sert tepki gösterdi. Yalçın, yaptığı açıklamada, teklifin ne refah payı içerdiğini ne taban aylığına yer verdiğini ne de enflasyonun gerçek rakamlarını dikkate aldığını belirtti. “Emekli ve emekçi geride bırakılmış, çözümden uzak, akıl ve vicdanla bağdaşmayan bir teklif ortaya konmuş” diyen Yalçın, işverenin umut değil hayal kırıklığına neden olduğunu vurguladı.

Yalçın, teklifin memurun gerçek hayatıyla, pazardaki fiyatlarla örtüşmediğini ifade ederek, “Bu zam oranları kayıplarımızı karşılamaz, bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. 19 gündür teklif bekliyoruz, ama bu rakamlar 19 saniyede bile düşünülmemiş gibi görünüyor. Pazarlık yapacak teklif göremiyoruz” dedi.

“SORUNLAR MASADA ÇÖZÜLMELİ”

Masada adalet, denge ve eşitlik sağlanmazsa bunun başka bir yerde mümkün olmayacağını belirten Yalçın, “7. Dönemde yapılan hataların ısrarla tekrar edildiğini görüyoruz. Real kayıplarımız var, sorunlar masada çözülmeli ama kamu işvereni sahaya işaret ediyor” diye konuştu.

Yalçın, görüşmelerin süresinin 29 Ağustos’ta dolacağını hatırlatarak, “Sendikalar olarak işverenden ciddi ve makul teklifler bekliyoruz. Kamu 4 milyon görevli ve 2.5 milyon emeklisiyle çok geniş bir kesim. Bu masa dışında çözüm yok. Taban aylık beklentimizi karşılayan, refah payı içeren ve ücret adaletini gözeten bir teklif sunulmalı” dedi.

Ayrıca Yalçın, yarın Çalışma Bakanlığı önünde olacaklarını ve 81 il teşkilatıyla sahada aktif mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.