TGRT Haber
31°
Editor
Editor
 | İrem Çınar

Memur ve memur emeklisine hükümetin zam teklifi belli oldu! Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte hükümetin teklifi

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personelin maaş zamlarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Hükümet, saat 14:00’te gerçekleşen toplantının ardından zam teklifini açıkladı.

KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 14:35

Milyonlarca memur, ve sözleşmeli personelin maaş zamları için yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Hükümet ise kendi zam teklifini açıkladı. Hükümet tarafının zam teklifi, ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci ayı 6, 2027 ilk 6 ayı için 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.

Memur ve memur emeklisine hükümetin zam teklifi belli oldu! Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte hükümetin teklifi

MEMURLAR YÜZDE 88 ZAM İSTİYOR

Memur sendikaları, artan enflasyon ve yaşam giderlerindeki yükselişe dikkat çekerek, maaşlara yüzde 88 oranında zam yapılmasını talep ediyor.

Memur ve memur emeklisine hükümetin zam teklifi belli oldu! Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte hükümetin teklifi

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Merkez Bankası'nın bu yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 24 olurken, 2026 yılı için yüzde 12, 2027 yıl sonu için de yüzde 8 olarak açıklanmıştı. Yeni tahmin raporunda faiz indirimlerinin etkisiyle gerileme olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklisine hükümetin zam teklifi belli oldu! Memur maaşları yüzde kaç zamlanacak? İşte hükümetin teklifi

UZLAŞI SAĞLANMAZSA NE OLACAK?

Taraflar arasında ağustos ayı sonuna kadar bir uzlaşı sağlanamaması durumunda ise devreye Kamu Görevlileri Hakem Heyeti girecek. Heyetin vereceği karar nihai olacak ve toplu sözleşme hükmünde sayılacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde son sözü söyleyecek olan Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, 11 üyeden oluşuyor. Heyetin verdiği kararlar kesin olup, bu kararlara itiraz edilemiyor. Kurul, başvurunun ardından 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda.

TGRT Haber
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.