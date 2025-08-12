Menü Kapat
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Şarj ücretlerine zam geldi: Fiyatlar artıyor

Elektrikli araç kullanıcılarını üzecek yeni bir haber geldi. Tesla, Türkiye genelindeki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının tarifelerinde yeni bir zam yaptı. Satışları hızla yükselen marka, zamla birlikte şarj ücretlerini tekrar revize etti.

12.08.2025
12.08.2025
saat ikonu 13:49

’dan Türkiye’deki kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren yeni haberi geldi. Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla, ülke genelindeki Supercharger hızlı şarj istasyonlarının tarifelerinde yüzde 13 oranında bir artışa gitti.

Tesla’nın yaptığı güncelleme sonrası, Tesla sahipleri için kilovat-saat (kWh) başına şarj ücreti 7,50 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi. Şarj ağını diğer marka elektrikli araç kullanıcılarına da açan Tesla, bu gruptaki sürücüler için tarifeyi kWh başına 9,50 TL’den 10,60 TL’ye çıkardı. Bu zam, sadece Tesla sahiplerini değil, hızlı şarj istasyonlarını kullanan tüm elektrikli araç sahiplerini etkileyecek.

Elektrikli araç sahipleri dikkat! Şarj ücretlerine zam geldi: Fiyatlar artıyor

TESLA MODEL Y TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan Tesla, 2025 araçlarının Türkiye fiyatlarını da güncelledi. İşte yeni Model Y fiyatları:

  • Model Y SR (Standard Range) RWD: 2.241.000 TL
  • Model Y LR (Long Range) RWD: 3.225.240 TL
  • Model Y LR AWD (All-Wheel Drive): 3.998.400 TL

Belirtilen fiyatlar, aracın temel donanım seviyesine ait olup; opsiyonel ekstra donanımlar, jant ve renk seçenekleri gibi tercihler fiyatı artırabiliyor.

