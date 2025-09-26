Maltepe’de sokak ortasında vahşet! 19 yaşındaki gence defalarca ateş ettiler
Maltepe’de 5 Eylül gecesi saat 00.20 sıralarında Gülsuyu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, araçtan inen 4 kişi Kerem M.’ye silahlarla ateş açtı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar aynı araçla bölgeden uzaklaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin silahla ateş açtıkları ve ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.