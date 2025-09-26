Menü Kapat
Gözlerinin önünde ekmek teknesi yandı, müdahale etmeyenlere tepki gösterdi

- otoyolu Payas ilçesi mevkiinde olayı yaşandı. Plastik yüklü 38 ACE 507 plakalı kamyonetin kasa kısmındaki eşyalar, trafikte seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracı durdurup alevlere müdahale eden sürücü Veysi Damar, yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyince ekiplerini aradı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında pikap kullanılamaz hale geldi.

"TRAFİKTEKİ HİÇ KİMSE DURMADI, BU KADAR VİCDANSIZLIK OLMAZ"

Alevlere teslim olan ekmek teknesindeki yangına müdahale etmeyen trafikteki diğer araç sürücülerine tepki gösteren sürücü Veysi Damar, "Trafikteki hiç kimse durmadı, bu kadar vicdansızlık olmaz. Biz olsak durur, tüpümüzü ve suyumuzu veririz. Her şeyimizi veririz. 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. 2 litre su vardı döktüm, bir daha alev aldı ve 5 litre su daha olsa bu araba yanmazdı. Ülkemizin hali bu ne yazık ki" dedi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

