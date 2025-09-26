Bingöl’de ayı şantiyeye dadandı: İşçilerin yemeğini silip süpürdü!

Kiğı ilçesindeki bir şantiyede işçiler, yaban hayvanları için çevrede tepsi içinde yiyecek bıraktı. Ancak bu kez misafir beklenmedik biriydi! Bir ayı, şantiye alanına inerek tepsideki yiyecekleri afiyetle yedi. Ayının rahat tavırları, işçileri hem şaşırttı hem güldürdü.

AYI CEP TELEFONU KAMERASINA YAKALANDI

Ayının yemeği yerken görüntüsü, işçilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde ayının tepsiyi boşalttığı anlar ve vatandaşın komik yorumları yer aldı. Uzun süre şantiyede kalan ayı, yemeğini bitirdikten sonra ormana geri dönüp gözden kayboldu.