Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı

Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce silahlı saldırıya maruz kaldı. Saldırı haberiyle birlikte ünlü yönetmenin sağlık durumu ve kariyeri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 16:40

Çoğunluk isimli filmiyle Altın Portakal kazanan yönetmen Seren Yüce, kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, sabah saatlerinde Kazım Orbay Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre; zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye, kimliği belirsiz motosiklet kasklı saldırgan tarafından ateş edildi.

Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı

SEREN YÜCE ÖLDÜ MÜ?

Silahlı saldırının ardından şüpheli kaçtı ve Yüce, sol bacağından yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Seren Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı

SEREN YÜCE KİMDİR?

1 Ocak 1975, İstanbul doğumludur. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. Çok yönlü bir sanatçıdır.

1999 yılından itibaren sektörde çeşitli görevler üstlenerek; birçok dizi ve sinema filminin yönetmenliği ya da senaristliği ve yapımcılığını gerçekleştirmiştir.

Bazılarında bu sorumluluklardan birkaçını birlikte üstlenmiştir.

Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı

Ödülleri:

  • En İyi İlk Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011
  • En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011
  • Geleceğin Aslanı (Çoğunluk) / 67.Venedik Film Şenliği 2010
  • En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 43.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2011
  • En İyi Film (Çoğunluk) / 12.Mumbai Film Festivali 2010
  • En İyi Yönetmen (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010
  • En İyi Film (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010
  • En İyi Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.