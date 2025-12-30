Seren Yüce kimdir öldü mü? Altın Portakal ödüllü yönetmene silahlı saldırı

Çoğunluk isimli filmiyle Altın Portakal kazanan yönetmen Seren Yüce, kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, sabah saatlerinde Kazım Orbay Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre; zil çalması üzerine evinin kapısını açan yönetmen Seren Yüce'ye, kimliği belirsiz motosiklet kasklı saldırgan tarafından ateş edildi.

SEREN YÜCE ÖLDÜ MÜ?

Silahlı saldırının ardından şüpheli kaçtı ve Yüce, sol bacağından yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Seren Yüce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SEREN YÜCE KİMDİR?

1 Ocak 1975, İstanbul doğumludur. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunudur. Çok yönlü bir sanatçıdır.

1999 yılından itibaren sektörde çeşitli görevler üstlenerek; birçok dizi ve sinema filminin yönetmenliği ya da senaristliği ve yapımcılığını gerçekleştirmiştir.

Bazılarında bu sorumluluklardan birkaçını birlikte üstlenmiştir.

Ödülleri: