Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Lösemi teşhisinde yeni umut: Bağışıklık hücreleri kemik iliğine zarar verebilir

Bilim insanları, bağışıklık sistemindeki iltihaplı destek hücrelerinin kemik iliğine zarar vererek lösemi riskini artırdığını keşfetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 16:53

Bilim dünyası, kan kanseri teşhisinde erken tanıya olanak sağlayabilecek kritik bir keşfe imza attı. Uzmanlar, vücutta bulunan özel bağışıklık hücrelerinin zamanla kemik iliğinde hasara yol açarak lösemi riskini artırıyor olabileceğini ortaya koydu.

Patojenleri ortadan kaldırmakla görevli olan bağışıklık sisteminin iltihaplı destek hücreleri, kanser gelişiminin erken evrelerinde kemik iliğinin hasar görmesinde kilit bir rol oynuyor. Normal şartlarda kemik iliği, milyonlarca yeni kan ve bağışıklık hücresi üretirken, kök hücreler gibi özelleşmemiş yapılarla hassas bir dengeyi koruyor.

The Independent'in haberine göre yaşlanma, inatçı enfeksiyonlar ve mutasyonlar dengeyi bozarak kan kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırıyor. Araştırmacılar, kemik iliği ortamının kan bozukluklarına tam olarak nasıl katkıda bulunduğunun ise belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.

Lösemi teşhisinde yeni umut: Bağışıklık hücreleri kemik iliğine zarar verebilir

SESSİZ TEHLİKE: İLTİHAPLI HÜCRELER

Yeni yapılan bir çalışmada araştırmacılar, Dresden'deki Ulusal Tümör Hastalıkları Merkezi'nde toplanan kemik iliği örneklerini mercek altına aldı. Sağlıklı bağışçılardan ve vakaların üçte biri kadarında ölümcül kan kanserine dönüşebilen Miyelodisplastik Sendromlu (MDS) kişilerden alınan numuneler incelendi.

Yapılan analizler sonucunda, "iltihaplı mezenkimal stromal hücreler" adı verilen özel yapıların neden olduğu kemik iliği ortamındaki iltihaplanmanın, kan hastalığının en erken evrelerinde itici bir güç olduğu saptandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı, açık mı? 31 Aralık sağlık kurumları yarım gün mü çalışıyor?
ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.