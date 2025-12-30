Lösemi teşhisinde yeni umut: Bağışıklık hücreleri kemik iliğine zarar verebilir

Bilim dünyası, kan kanseri teşhisinde erken tanıya olanak sağlayabilecek kritik bir keşfe imza attı. Uzmanlar, vücutta bulunan özel bağışıklık hücrelerinin zamanla kemik iliğinde hasara yol açarak lösemi riskini artırıyor olabileceğini ortaya koydu.

Patojenleri ortadan kaldırmakla görevli olan bağışıklık sisteminin iltihaplı destek hücreleri, kanser gelişiminin erken evrelerinde kemik iliğinin hasar görmesinde kilit bir rol oynuyor. Normal şartlarda kemik iliği, milyonlarca yeni kan ve bağışıklık hücresi üretirken, kök hücreler gibi özelleşmemiş yapılarla hassas bir dengeyi koruyor.

The Independent'in haberine göre yaşlanma, inatçı enfeksiyonlar ve mutasyonlar dengeyi bozarak kan kanseri, kalp hastalığı ve erken ölüm riskini artırıyor. Araştırmacılar, kemik iliği ortamının kan bozukluklarına tam olarak nasıl katkıda bulunduğunun ise belirsizliğini koruduğunu belirtiyor.

SESSİZ TEHLİKE: İLTİHAPLI HÜCRELER

Yeni yapılan bir çalışmada araştırmacılar, Dresden'deki Ulusal Tümör Hastalıkları Merkezi'nde toplanan kemik iliği örneklerini mercek altına aldı. Sağlıklı bağışçılardan ve vakaların üçte biri kadarında ölümcül kan kanserine dönüşebilen Miyelodisplastik Sendromlu (MDS) kişilerden alınan numuneler incelendi.

Yapılan analizler sonucunda, "iltihaplı mezenkimal stromal hücreler" adı verilen özel yapıların neden olduğu kemik iliği ortamındaki iltihaplanmanın, kan hastalığının en erken evrelerinde itici bir güç olduğu saptandı.