Yarın eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler kapalı mı, açık mı? 31 Aralık sağlık kurumları yarım gün mü çalışıyor?

1 Ocak resmi tatil olduğundan eczaneler, sağlık ocakları (aile hekimleri) ve hastaneler hizmet vermeyecek. Bazı tatil günlerinin bir gün öncesi yarım gün olarak kabul edilirken tedavi olacaklar veya ilaç temin edecekler ise sağlık kurumlarının çalışma saatlerine odaklandı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarından olan belediyeler, nüfus müdürlükleri, kaymakamlıklar, sosyal güvenlik kurumu, noterler, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. 1 Ocak perşembe günü yılbaşı sebebiyle birçok kurum hizmet vermeyecek. Sağlık kurumlarından olan eczaneler nöbet sistemine uygun çalışacak. Peki 31 Aralık eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, sağlık kurumlarının çalışma durumu…

30.12.2025
30.12.2025
Resmi tatil öncesinde sağlık kontrolü yaptıracaklar, eczaneler ve aile hekimliğinde randevu oluşturacaklar çalışma durumunu yakından takip ediyor. Resmi tatil günlerinde hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olacak. Eczaneler ise nöbetçi sistemine uygun olarak çalışacak. Vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri, e-Devlet aracılığıyla sorgulayabilecek. Sağlık kurumları, resmi tatil dönüşü tekrar 2 Ocak cuma günü kaldığı yerden çalışmaya devam edecek. 31 Aralık Çarşamba günü kurumlar, normal çalışma saatlerine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Peki Yarın eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler çalışıyor mu, yarım gün mü açık? İşte, konuya ilişkin detaylar…

31 ARALIK ECZANELER, SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

31 Aralık mevzuatta yer alan bilgiye göre resmi tatil olmadığından eczaneler, aile sağlığı merkezleri sağlık ocakları ve hastaneler açık olacak.

Aile Sağlığı Merkezleri hafta içi saat 08.00’de açılırken vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba günü randevu oluşturarak gidebilecek.

Eczaneler ise normal saati olan 09.00’da hizmet vermeye başlarken nöbetçi eczaneler ise genellikle saat 19:00’dan sonra açılıyor.

1 OCAK’TA SAĞLIK KURUMLARI KAPALI OLACAK

1 Ocak Perşembe günü okullar, üniversiteler, eczaneler, sağlık ocakları,hastaneler, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, belediyeler, kaymakamlıklar, sosyal güvenlik kurumu gibi işletmeler kapalı olacak. 2 Ocak Cuma günü kapalı olan kurumlar normal çalışma düzenine göre hareket edecek.1 Ocak’ta hastanelerin acil servisleri açık olurken eczaneler ise nöbetçi sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek.

NÖBETÇİ ECZANE NASIL SORGULANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından nöbetçi olan eczaneler il ve ilçe olarak listeleniyor. Resmi tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, normal çalışma saatlerinde açık oluyor. Vatandaşlar nöbetçi eczane sorgulama işlemlerini e-Devlet “ TİTCK- Nöbetçi Eczane Sorgulam” ekranı üzerinden yapabilirler.

