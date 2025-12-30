Herkesin canını hiçe saydı rekor ceza yedi! O anlar kamerada

Aksaray'da dün gece Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşanan olayda, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede şehri beyaza bürürken, gece yarısı kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları şehri adeta drift pistine çevirdi. Ters yol demeden, tehlike demeden herkesin canını hiçe sayarak karlı yolda drift atan sürücüler adeta kazaya davetiye çıkardı. Şehrin belirli noktalarında trafiğe çıkan o sürücülerin yürekleri ağza getirdiği anlar anbean kameralara yansıdı. Kimisi minibüsle, kimisi hafif ticari araçla, kimisi de otomobille çıktığı yolda drift atarak seyretti. Kamerayla kaydedilen o görüntüler herkesi korkuturken, trafik magandaları birçok kez kazaları kıl payı atlattı. Araçlara vurmak üzereyken şans eseri duran araç sürücüleri buna rağmen drift atmaktan vazgeçmedi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri görüntülerden yola çıkarak araç ve sürücüleri tespit etti. Bunun üzerine 4 ayrı sürücüye 46 bin 392'şer liradan toplam 185 bin 568 lira para cezası kesti. Öte yandan sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulurken sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.