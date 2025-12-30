İstanbul 30 Aralık planlı elektrik kesintisi duyurusu: Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca ve Bakırköy’de elektrikler ne zaman gelecek?

30 Aralık Salı günü BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında kent genelinde 6 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adında elektrik kesintilerinin başlayacağı ve biteceği saatlerin yanı sıra hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceği de yapılan açıklama ile duyuruldu.