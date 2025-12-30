İstanbul 30 Aralık planlı elektrik kesintisi duyurusu: Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca ve Bakırköy’de elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
İstanbul 30 Aralık planlı elektrik kesintisi duyurusu kamuoyu ile paylaşıldı. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Esenyurt, Çatalca ve Bakırköy’de bugün elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
30 Aralık Salı günü BEDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında kent genelinde 6 ilçede planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek. Vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adında elektrik kesintilerinin başlayacağı ve biteceği saatlerin yanı sıra hangi ilçe ve mahallelerin etkileneceği de yapılan açıklama ile duyuruldu.
İstanbul’da Avrupa yakasında faaliyetlerine devam eden BEDAŞ’ın resmi sitesinden (bedas.com.tr) planlı elektrik kesintisi sorgulaması yapılırken, Avrupa yakasında oturan vatandaşlar ise AYEDAŞ’ın sitesinden (ayedas.com.tr) kesinti sorgulaması yapabilecek. İşte 30 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair ayrıntılar…