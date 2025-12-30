Altın ya da gümüş değil! Filiz Eryılmaz 2026 yılının esas şampiyonunu ilan etti

Kategoriler
2026 yılının hem içeride hem dışarıda, 2025 yılına göre makroekonomik dinamikler açısından biraz daha olumlu geçmesi bekleniyor. Ekonomist Filiz Eryılmaz, katıldığı bir televizyon programında 2026 yılına dair piyasalar, altın fiyatları, gümüş, borsa, küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunarak yatırımcılar için yol haritası önerdi.
2026 yılının ekonomik olarak daha olumlu geçeceğini düşünen Eryılmaz, olumlu tablonun içinde, dar gelirlinin, yoksulun ve sabit gelirlinin daha zorlandığı bir sürecin devam edeceğini hatırlattı.
Eryılmaz yılın ikinci yarısında, eğer ekonomi dışı başlıklar yani siyaset kaynaklı olumsuzluklar olmazsa ve enflasyon tarafında o “katılık” dediğimiz belirli seviyelerde takılı kalma durumu yaşanmazsa, daha olumlu bir seyir görüleceğini belirtti.
Yıl sonuna doğru yaklaşık yüzde 23’ler civarında bir enflasyon beklediğini ifade eden Eryılmaz, "Bu elbette hâlâ düşük bir enflasyon değil; ancak yüzde 31’lerden 23’lere gerileyen bir enflasyon anlamına gelir. Merkez Bankası’nın da en az 4–5 puan reel pozitif faiz vermeye devam edeceğini düşünüyorum. Bu nedenle şu an 38 civarında olan faizlerin 28’lere kadar gerileme potansiyeli olduğunu görüyorum" dedi.
"Büyüme tarafında ise bu yıl yüzde 3,7 civarında bir büyüme bekleniyor ama bunun yüzde 4,1–4,2 seviyelerine kadar çıkması da mümkün" diyen Eryılmaz enflasyondaki düşüş, büyümedeki toparlanma ve beklenmedik gelişmeler olmaması koşuluyla genel makroekonomik görünümün iyileşeceğini söyledi.
Eryılmaz, "Mayıs 2026’da Fed başkanı değişecek. Tabii Fed başkanının elinde sihirli bir değnek yok. Orada hâlâ siyasi baskılar ve partizanlık söz konusu, Fed’in siyasi bağımsızlığı bir miktar zayıflamış durumda. Buna rağmen 12 üyeli yapı içinde Trump’a daha yakın, daha güvercin, faiz indiriminden yana bir başkan profili oluşabilir. Çok hızlı ve sert faiz indirimleri beklemiyorum ama ikiden fazla faiz indiriminin olduğu bir ortam, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için olumlu olur" diyerek durumu özetledi.
Altın ve gümüşte neredeyse her gün rekor haberleri geliyordu, ancak şu anda sert bir düşüş gördüğümüzü söyleyen Eryılmaz, "Gram altında 300 lirayı aşan kayıplar var. BIST 100 endeksi 11.110 puanda, dolar 42,95, euro 50,58 civarında. Gram altın 6.300’lerden 6.000 lira seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Brent petrol 61,58 dolar, ABD 10 yıllık tahvilleri ise yüzde 4,12 seviyesinde. Gümüşte de altın gibi sert bir geri çekilme var" dedi.
Son bir buçuk iki haftadır asıl hareketin gümüşte olduğunu söyleyen Eryılmaz, "Gümüş çok sert yükseldi; geçen hafta sadece yüzde 17,8 yükseldi. Altın ise yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Altın–gümüş rasyosu 62’nin altına indi. Bu, gümüşün altına göre daha hızlı yükseldiği ve aynı şekilde düşüşte de daha sert hareket edebileceği anlamına gelir" diyerek yatırımcıları uyardı.
"Gümüşteki bu hızlı yükselişi sadece teknik nedenlerle açıklamak mümkün değildi. Temel nedenler arasında Fed’in faiz indireceği beklentisi ve merkez bankalarının alımları vardı. Ama asıl etki FOMO, yani psikolojikti. Bunu destekleyen iki önemli haber akışı vardı. Birincisi, Çin’in 1 Ocak’tan itibaren gümüş ihracatına kısıtlama getirmesi. Lisansı olmayan şirketler gümüş ihraç edemeyecek" bu durumda gümüş arzı için strese girildi.
JP Morgan gibi büyük oyuncuların gümüşteki short pozisyonlarını kapatıp long pozisyona geçmesi piyasada güçlü bir etki oluşturduğunu söyleyen Eryılmaz, "Amerikan borsaları ve kripto paralar toparlanamayınca yatırımcı “Bu ralliyi kaçırmayayım” psikolojisiyle gümüşe yöneldi. Bu da rasyonel olmayan, aşırı bir yükselişi beraberinde getirdi" dedi.
Bu nedenle şimdi bu yükselişin düzeltmesini gördüğümüzü söyleyerek "Gümüş çok volatil bir varlık. Ancak şu an baktığımda tam anlamıyla bir çöküşten bahsetmek mümkün değil. 75 dolar direnci aşılamıyor; 78 dolar geçilmedikçe volatilite devam eder. Yıl başında olmamız ve piyasaların likit olmaması da hareketleri sertleştiriyor. Gümüşteki bu düşüş altını da aşağı çekti. Altında çok sert bir düşüş yok ama güçlü yükseliş bir miktar sekteye uğradı" dedi.
"Yatırımcılar “Alım fırsatı mı?” diye soruyor. Özellikle altın yatırımcısı için konuşursak, biraz görmek lazım. Bugün ve yarın piyasayı izlemek önemli. Üst üste pozitif kapanışlar olursa, uzun vadeli yatırımcı için bir kademelik alım yapılabilir. Altında çok sert bir düşüş beklemiyorum; en fazla 100 dolar civarında bir geri çekilme olabilir" diyen Eryılmaz trendin hala yukarı yönlü olduğunu vurguladı.
"Gümüşte ise daha dikkatli olunmalı. Çok yüksek seviyeler de görülebilir, çok sert düşüşler de. Kısa vadeli yatırımcı için belirgin bir yükseliş trendi oluşmadan alım yapmak risklidir. Uzun vadeli yatırımcı ise her geri çekilmeyi kademeli şekilde değerlendirmelidir. 2026 için altında 5.000–6.000 dolar seviyeleri konuşuluyor" diyerek altın konusunda 2026 için olumlu tarafta olduğunu söyledi.
Bakır ve platin için konuşan Eryılmaz, "Gümüş yükseldikçe platin de yükselir. Ancak son dönemde platinde çok güçlü yükselişler görüldü ve ardından sert geri çekilmeler yaşandı. Orada da sınırlı ve temkinli pozisyon alınabilir. Bakır için ise 2026 yılının ana teması olacağını düşünüyorum. Gümüş arzı azaldıkça, gümüş kullanılan alanlarda bakıra yönelim artabilir. Asıl hareketin 2026’da bakır tarafında olacağını düşünüyorum" dedi.