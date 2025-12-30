Altın ya da gümüş değil! Filiz Eryılmaz 2026 yılının esas şampiyonunu ilan etti

Eryılmaz, "Mayıs 2026’da Fed başkanı değişecek. Tabii Fed başkanının elinde sihirli bir değnek yok. Orada hâlâ siyasi baskılar ve partizanlık söz konusu, Fed’in siyasi bağımsızlığı bir miktar zayıflamış durumda. Buna rağmen 12 üyeli yapı içinde Trump’a daha yakın, daha güvercin, faiz indiriminden yana bir başkan profili oluşabilir. Çok hızlı ve sert faiz indirimleri beklemiyorum ama ikiden fazla faiz indiriminin olduğu bir ortam, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için olumlu olur" diyerek durumu özetledi.

