Kalp krizi geçiren sürücü 7 araca çarptı! Korkunç anlar kamerada

Malatya'da kalp krizi geçiren sürücünün direksiyon başında kontrolünü kaybederek hastane otoparkında 7 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olayda 7 araçta maddi hasar meydana geldi. Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen sürücünün tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu olduğu öğrenildi.