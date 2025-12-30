Otomobile dalan motosiklet sürücüsü yaralandı! Kaza anı kamerada

Kategoriler
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevreyolu yönünde ilerleyen Yasemin Ö.Ş.'nin kullandığı motosiklet, kavşakta Sezer I.'nın kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Yasemin Ö.Ş., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü genç kadının karşıya geçen otomobili fark etmeyerek çarptığı ve ardından yere düştüğü görüldü.