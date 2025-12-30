Kimse para kazanamıyor: Çin’de otomotiv krizi

Sektör temsilcileri uzun süredir iç pazardaki sert rekabetten şikâyet ediyor. Fiyatlar aşağı çekiliyor, kampanyalar artıyor ama kârlılık bir türlü toparlanamıyor. Bu yüzden birçok Çinli üretici rotayı Avrupa başta olmak üzere dış pazarlara çevirip daha yüksek kâr arayışına girmiş durumda. Ne var ki iç piyasadaki tablo hâlâ oldukça sıkıntılı.