Kimse para kazanamıyor: Çin’de otomotiv krizi

Aralık 30, 2025 10:28
1
Çin otomotiv sektörü 2025’te satış rekorları kırdı ama kazançlar eridi. Fiyat savaşları, artan maliyetler ve elektrikli araç rekabeti kâr marjını tarihi dip seviyelere çekti.

Çin otomotiv pazarında tablo dışarıdan bakıldığında parlak görünüyor. Satışlar yüksek, üretim tam kapasiteye yakın. Ancak işin mutfağına girildiğinde bambaşka bir manzara var. 2025’in Ocak-Kasım döneminde sektörün ortalama kâr marjı yalnızca yüzde 4,4’te kaldı. Bu oran, tarihteki en düşük ikinci seviye olarak kayda geçti.

2
Sektör temsilcileri uzun süredir iç pazardaki sert rekabetten şikâyet ediyor. Fiyatlar aşağı çekiliyor, kampanyalar artıyor ama kârlılık bir türlü toparlanamıyor. Bu yüzden birçok Çinli üretici rotayı Avrupa başta olmak üzere dış pazarlara çevirip daha yüksek kâr arayışına girmiş durumda. Ne var ki iç piyasadaki tablo hâlâ oldukça sıkıntılı.

3
ARAÇ BAŞINA KAZANÇ ERİDİ

China Passenger Car Association verilerine göre, sektörün araç başına ortalama geliri 322 bin yuan (yaklaşık 45.800 dolar). Ancak araç başına brüt kâr sadece 14 bin yuan (yaklaşık 2.000 dolar). Rakamlar açıkçası durumu net şekilde ortaya koyuyor.

Birliğin Genel Sekreteri Cui Dongshu, bu seviyelerin sektör için alarm verici olduğunu vurguluyor.

4
KÂR MARJI YILLAR İÇİNDE NASIL DÜŞTÜ?

2017: %7,8

2018: %7,3

2019: %6,3

2020: %6,2

2021: %6,1

2022: %5,7

2023: %5

2024: %4,3

2025 (Ocak-Kasım): %4,4

5
MALİYETLER YÜKSELİYOR, REKABET SERTLEŞİYOR

Düşük kârın arkasında iki temel neden var. Birincisi maliyet baskısı. Sektörde maliyet artış hızı yüzde 9’a ulaşmış durumda. Gelir artışı ise yüzde 8,1’de kalıyor. Pil hammaddelerindeki dalgalanmalar ve yükselen işçilik giderleri üreticilerin belini büküyor.

6
İkinci neden ise rekabet. Elektrikli, plug-in hibrit ve menzil uzatıcı araçlarla geleneksel benzinli modeller arasındaki çekişme giderek sertleşiyor. Fiyat savaşları artık sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil; benzinli modeller de bu yarışın içine çekilmiş durumda. Sonuç ise tahmin edileceği gibi: daha düşük fiyatlar, daha ince kâr marjları.

7
ŞİRKET BİLANÇOLARI DA ALARM VERİYOR

Bu baskı, büyük üreticilerin finansallarına da net şekilde yansıyor. Great Wall Motor’un yayımladığı son raporlar buna iyi bir örnek. Şirketin ilk üç çeyrekte gelirleri yaklaşık yüzde 8 artmasına rağmen, dağıtım kanallarına yapılan yüksek harcamalar ve agresif fiyat rekabeti nedeniyle net kârı yaklaşık yüzde 17 geriledi.

8
Yerel medyaya göre durum bayiler cephesinde daha da zor. Bayilerin yarısından fazlası zarar ediyor. Dahası, piyasadaki araç modellerinin yüzde 70’inden fazlası kârsız, hatta zararına satılıyor.

