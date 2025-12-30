Nüfus müdürlükleri yarın açık mı, kapalı mı? 31 Aralık nüfus müdürlükleri çalışıyor mu?

Nüfus müdürlükleri yarın açık mı, kapalı mı olduğu pasaport, T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi gibi işlemleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ocak tarihi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu yeni yıl tatili perşembe gününe geliyor. Yeni yıl resmi tatilinin perşembe gününe denk gelmesinden dolayı 31 Aralık'ta nüfus müdürlüklerinin çalışma durumu gündeme geldi. Nüfus müdürlüklerinde işleri olan vatandaşların gündeminde çalışma durumları yer alıyor. Peki 31 Aralık nüfus müdürlükleri çalışıyor mu, yarım gün mü? İşte detaylar...

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YARIN AÇIK MI, KAPALI MI 31 ARALIK?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgilere göre 31 Aralık 2025 tarihi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu kapsamda nüfus müdürlükleri 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tam gün çalışmaya devam edecek. Vatandaşlar 2025 yılının son günü nüfus müdürlüklerine giderek pasaport, sürücü belgesi, T.C. kimlik kartı çıkarma ve yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 1 Ocak 2026 tarihinde ise nüfus müdürlükleri kapalı olacak. Nüfus müdürlükleri yeni yıl tatilinin ardından 2 Ocak 2026 Cuma günü ise tekrardan vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

RESMİ TATİL TAKVİMİ 2026