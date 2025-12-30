Bakanlıktan yola çıkacak araç sürücülerine uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliklerden yapılan uyarılarda birçok il için kar yağışı alarmı verildi. Yurt genelinde sıcaklıklar düşerken kar yağışının etkili olacağı haftaya girilecek. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'ndan 3 gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

Ayrıca Bakanlık araç sürücülerini de uzun yol için uyardı. Kar yağışının çok yoğun olduğu bölgelerde yolların kapanmaması için ekipler seferber edildi. İşte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uyarısı:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI UYARISI

Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda önümüzdeki 3 gün içinde özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin tamamında yoğun kar yağışı beklenmektedir.

Karayolları Genel Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla, kar ve buzla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre sahada olacaktır.

Bu çalışmalarımız yurt genelinde 68.519 km’lik yol ağında, 457 Karla Mücadele Merkezi üzerinden, 12 Bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel tarafından yürütülmektedir.

Çalışmalarımızda kullanılmak üzere 757 bin ton tuz, 453 bin m3 tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmıştır.

ARAÇ TAKİP SİSTEMİ DEVREDE

Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği ve kapandığı kesimlere 930 km kar siperi yapılmıştır.

Bölge Müdürlüklerimizde oluşturulan Karla Mücadele Merkezlerimizde, 6 bin Karla Mücadele Aracı Araç Takip Sistemi ile, 1700 adet Karla Mücadele Aracı kameralarla anlık takip edilmekte; çalışmalar, açılan ve kapanan yollar ve gerekli güzergah analizleri yapılarak koordinasyon sağlanmaktadır.

Tüm alınan tedbirlere rağmen ülkemizin büyük bölümünde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, vatandaşlarımızın konforlu ve trafik güvenliği sağlanmış bir ortamda seyahat etmeleri için çeşitli önlemler almaları tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça yola çıkmaması, seyahat etmeleri gerekiyorsa planlamadan önce yol durumunu kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.

KIŞ LASTİĞİNE DİKKAT

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yola çıkacak sürücülerimizin kış lastiği kullanmaları, yakıt kontrolü yapmaları ve araçlarında zincir, takoz, çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca, yoğun kar yağışı ya da trafik durması gibi durumlarda sürücülerimizin bulundukları şeritte kalmaları ve emniyet şeridini ya da karşı şeridi kullanmamaları büyük önem arz etmektedir.

Yolculuk esnasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek adına, ALO 123 Bakanlık Çağrı Merkezi, ALO 159 Yol Danışma Hattı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden güzergâhlara ilişkin güncel bilgilere ulaşılabilmektedir.

Tüm vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyor, sağlıklı ve güvenli yolculuklar diliyoruz.