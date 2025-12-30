Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

AVM’ler yarın açık mı? 31 Aralık 1 Ocak AVM çalışma saatleri

Yeni yıla girilirken AVM'lerin saat kaçta kapandığı merak ediliyor. AVM çalışma saatleri 31 Aralık (yarın) ve 1 Ocak 2026 yeni yıl dönemi itibarıyla merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AVM’ler yarın açık mı? 31 Aralık 1 Ocak AVM çalışma saatleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.12.2025
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
30.12.2025
saat ikonu 16:51

31 Aralık ve 1 Ocak AVM açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor.

Bu sene yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Perşembe gününe, 31 Aralık gecesi ise Çarşamba gününe rastlıyor.

Tatil gününde AVM'ye gitmeyi planlayanlar alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığını öğrenmek istiyor.

AVM’ler yarın açık mı? 31 Aralık 1 Ocak AVM çalışma saatleri

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba günü AVM'ler açık olacak.

Ancak 1 Ocak günü AVM'ler açık fakat çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabiliyor.

Bu nedenle gitmeden önce bilgi edinilmesinde yarar var.

AVM’ler yarın açık mı? 31 Aralık 1 Ocak AVM çalışma saatleri

1 OCAK 2026 AVM'LER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2026 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk düşmektedir.

AVM'ler normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebilir.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.