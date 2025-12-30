AVM’ler yarın açık mı? 31 Aralık 1 Ocak AVM çalışma saatleri

31 Aralık ve 1 Ocak AVM açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor.

Bu sene yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2024 Perşembe gününe, 31 Aralık gecesi ise Çarşamba gününe rastlıyor.

Tatil gününde AVM'ye gitmeyi planlayanlar alışveriş merkezlerinin saat kaçta açılıp kapandığını öğrenmek istiyor.

31 ARALIK'TA AVM'LER AÇIK MI?

31 Aralık Çarşamba günü AVM'ler açık olacak.

Ancak 1 Ocak günü AVM'ler açık fakat çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanabiliyor.

Bu nedenle gitmeden önce bilgi edinilmesinde yarar var.

1 OCAK 2026 AVM'LER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

1 Ocak 2026 yılbaşı bu sene Perşembe gününe denk düşmektedir.

AVM'ler normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında faaliyet göstermektedir.

Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebilir.