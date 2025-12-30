Menü Kapat
İslam Memiş'ten korkutan 2026 uyarısı: Altın ve gümüş balonu patladı mı?

Aralık 30, 2025 12:36
1
Altın fiyatları islam memiş

Altın fiyatları hızla düştü, gümüş çakıldı. Yatırımcılar "Balon patladı mı, patlamadı mı?" diye soruyor. Peki piyasalarda yıl sonu yaşanan gerilimin sebebi ne? Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon kanalında çok çarpıcı bilgiler vererek yatırımcıları 2026 yılına karşı uyardı.

2
altın gümüş

Yaşanan süreci doğru okumak gerektiğini söyleyen Memiş, "Piyasalarda bir süredir normalleştirme adı altında bir manipülasyon süreci yürütülüyor. İnsanları bu sert dalgalanmalara alıştırarak, belirsizlik üzerinden kazanç sağlanan bir düzen kurulmuş durumda. Yılın son çeyreğinde bunun sinyallerini vermiştik ve önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söylemiştik" dedi.
 

3
Noel tatili altın gümüş

FİYATLARLA OYNUYORLAR

Avrupa ve ABD piyasaları Noel tatili nedeniyle kapalı olmasına rağmen fiyatlardaki oynamaya işaret eden Memiş, "Ortada önemli bir ekonomik veri yok, savaş yok, barış haberi yok. Buna rağmen bir günde platin ve paladyumda yüzde 15–16, gümüşte yüzde 11 düşüş yaşanıyor. Ertesi gün yüzde 3–4 yükseliş geliyor. İşte bu tablo, açık şekilde manipülasyon piyasasını işaret ediyor" diyerek kritik konuya dikkat çekti.
 

4
İSLAM MEMİŞ

VERİLEN MESAJ NET!

Verilen mesajın çok net olduğunu ifade eden Memiş, "Bir günde yüzde 10 kaybedebilirsiniz, ertesi gün yüzde 4 kazanabilirsiniz; buna alışın.” Böylece insanlar bu oynaklığı normal görmeye başlıyor. Oysa bu normal bir piyasa değil. Bu ortamda en büyük kaybı kaldıraçlı işlem yapanlar, açığa satış yapanlar ve forex oynayanlar yaşıyor. Bir günde tüm varlıklarını kaybediyorlar. Bu kaçınılmaz bir son" diyerek sabırsız yatırımcıların her şeyini kaybedebileceğini söyledi.
 

5
ALTIN GÜMÜŞ PİYASA

Memiş, dünkü işlemlerde de ciddi kayıplar yaşandığını gördüklerini ifade ederek, "Sahadan gelen bilgiler de bunu doğruluyor. Dün bir kuyumcu arkadaşım gümüşte kilogram fiyatının 108 lirayla 121 lira arasında değiştiğini söyledi. Alt bant ile üst bant arasındaki fark neredeyse asgari ücret kadar" diyerek bu ortamda piyasa yapmanın zorlaştığını, fırsatçılığın arttığını ifade etti.
 

6
kilogram altın

ALTIN BULUNMUYOR YAYGARASI KOPARILDI

Aynı durumu daha önce altında yaşadığımızı hatırlatan Memiş, "Ekim ayında kilogram altında 12.500 dolar işçilik gördük. “Altın yok, bulunmuyor” yaygarası koparıldı. İki gün sonra sistem patlatıldı. İşçilikler 400 dolara kadar düştü. Bugün ise yükselişe rağmen 2.000 dolar seviyelerinde. Aradaki 10 bin dolar buhar oldu. Kim aldı? Tepeden alıp gaza gelenler" dedi.
 

7
Gerçek para altın ve gümüş

Uzun vadede ise tablonun değişmediğini ifade eden Memiş, "Altın ve gümüş tarafında temel anlamda bir sorun yok. Biz fiyatı magazinsel olarak görüyoruz. Gerçek para altın ve gümüştür. Uzun vadeli yatırımcı için günlük iniş çıkışların bir anlamı yoktur. Önemli olan trenddir" diyerek yatırımcıları uyardı.

 

8
YATIRIMCI

Memiş, uzun vadeli yatırımcının her zaman kazanacağını günlük akımlara, paniklere ve manipülasyona kapılmadan yoluna devam edenler için tablonun değişmediğini vurguladı.

