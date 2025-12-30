İslam Memiş'ten korkutan 2026 uyarısı: Altın ve gümüş balonu patladı mı?

VERİLEN MESAJ NET!

Verilen mesajın çok net olduğunu ifade eden Memiş, "Bir günde yüzde 10 kaybedebilirsiniz, ertesi gün yüzde 4 kazanabilirsiniz; buna alışın.” Böylece insanlar bu oynaklığı normal görmeye başlıyor. Oysa bu normal bir piyasa değil. Bu ortamda en büyük kaybı kaldıraçlı işlem yapanlar, açığa satış yapanlar ve forex oynayanlar yaşıyor. Bir günde tüm varlıklarını kaybediyorlar. Bu kaçınılmaz bir son" diyerek sabırsız yatırımcıların her şeyini kaybedebileceğini söyledi.

