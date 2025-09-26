Anne-kız tartıştıkları genci sokak ortasında öldürdü! Dehşet anı kamerada

Şirinevler Mithatpaşa Caddesi'nde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Anne-kız, 25 yaşındaki R.H. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle anne- kız gence bıçak geçti. Olayı gören 34 yaşındaki İ.G. de yaralanırken, defalarca bıçaklanan R.H. hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği ağır yaralı R.H. ile İ.G. hastaneye kaldırıldı.

R.H. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ANNE-KIZ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, şüpheli G.Ç. (51) ile yaşı 18'den küçük D.Ç. isimli kadınları gözaltına aldı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, koşan R.H'nin yere düşürülmesi, ardından çıkan arbedede bu kişinin bıçakla yaralanması yer alıyor.