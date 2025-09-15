Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar

İstanbul Bebek'te ünlülerin uğrak mekanları arasında yer alan waffle'cının sahibi Önder Şahin'in 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Şahin yaptığı açıklamada, kız çocuğuyla aralarında duygusal bir bağ olduğunu iddia etti. İşte detaylar...

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.09.2025
09:22
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
09:33

'te ünlülerin uğrak mekanı olan waffle işletmesinin sahibi Önder Şahin'in adı skandala karıştı. Şahin'in 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Ailenin şikayetçi olmasıyla 25 Haziran'da tutuklanan Şahin geçtiğimiz hafta serbest bırakıldı. Mğdur kızın babası ise olayın tüm detaylarını anlattı.

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar

PARKTA YANINA OTURMUŞ

Mağdur kızın babası İ.Ş. verdiği ifadede "Annemlere misafirliğe gittik. Kardeşimin eşi ile kızım burada bir şeyler konuşuyorlardı. Sonrasında kızım ve yengesi hastaneye gittiler. Geldiklerinde neden hastaneye gittiklerini sordum ve kızımı biraz sıkıştırdım" dedi.

İ.Ş.; kızının kendisine geçtiğimiz mayıs ayında Bebek'te parkta otururken tanımadığı bir şahsın (Önder Şahin) yanına gelerek Instagram adresini istediğini, kızının reddetmesi üzerine Şahin'in "Bari bir şeyler ısmarlayayım. Bir şeyler iç" dediğini aktardı.

"KIZIMLA ZORLA BİRLİKTE OLDU"

Baba İ.Ş. ifadesini şöyle sürdürdü: "Kızım da şahıstan kurtulmak için bu teklifini kabul etmiş. Sonrasında kızım, şahsın Bebek ile Arnavutköy arasında yer alan evinde çıplak bir şekilde uyanmış. Şahıs kızımı 'Olayı ailene söylerim' diye tehdit ederek 3 sefer daha zorla birlikte olmuş."

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar

Bu olay sonrası kızında kanama olduğunu aktaran İ.Ş., "Ben bu şahsın ismini bilmemekteyim ancak Bebek'te kafesi olduğunu ve 30'lu yaşlarda olduğunu kızım bana söyledi. Kızımı istismar eden bu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞA İSTİSMARDAN TUTUKLANDI

Babanın şikayeti üzerine Şahin, Bebek'te işletmesinin olduğu caddede gözaltına alındı. Şahsın evinde arama gerçekleştiren güvenlik güçleri, ruhsatsız silahlara da rastladı. Şahin, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'tutuklama' talebiyle sevk edildi.

Şahin, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan" adli kontrol alırken, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar

"19 YAŞINDA SANDIM"

Şahin'in kız çocuğuna karşı gerçekleştirdiği iddia edilen eylemle ilgili avukatı tarafından yapılan savunmada; kız çocuğunun, kendisini farklı bir isim olan İrem ismiyle 19 yaşındaymış gibi tanıttığı ifade edildi. Geçtiğimiz ocak ayından, haziran ayına kadar bir ilişkilerinin olduğu, cinsel münasebetin kız çocuğunun rızası dahilinde olduğu belirtildi. İkili arasında duygusal bir birliktelik olduğunun ifade edildiği savunmada, bir benzinlik kamerasından da görülebileceği üzere aralarında duygusal bir ilişkinin olduğu dile getirildi.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇİNCE SERBEST BIRAKILDI


Haziran ayında tutuklanan ünlü işletmecinin, geçtiğimiz 4 Eylül tarihinde aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın karakola imza verme şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ünlülerin waffle'cısı taciz skandalıyla gündemde! 16 yaşındaki kız çocuğuna istismar

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen kararda, kız çocuğunun ailesinin şikâyetten vazgeçtiği vurgulandı. Olayla ilgili savcılığın yürüttüğü soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

