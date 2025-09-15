CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'

Antalya'da 42 yaşındaki CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın yasak aşk yaşadığı hemşireye şantaj yaptığı ortaya çıktı. Yakınlaştıkları anları gizlice kayda alan Arıkan'ın hemşireyi defalarca tehdit ettiği öğrenildi. Arıkan'ın 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına bu videolar da girdi.

TÜM MESAJLAR DAVA DOSYASINDA

Dosyada müştekinin sunduğu deliller arasında WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen tehdit mesajları, uzun telefon görüşme kayıtları yer aldı.

"SEN BENİM MENZİLİMSİN"

Mahkemeye sunulan mesajların ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü. HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte sanık ile müşteki arasında neredeyse her gün 4 ila 5 saat süren telefon görüşmeleri yapıldığı da ortaya çıktı. Mahkeme tutanaklarında bu görüşmelerin, sanığın iddia edilen takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kayda geçti.

"ÇOCUKLARINA GÖSTERİRİM"

Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş. A. İse "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı. Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca "hayır" dememe rağmen zorlamaya devam etti. Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.