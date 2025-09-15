Menü Kapat
CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'

CHP Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın yasak aşk yaşadığı hemşireye şantaj yaptığı ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan mesajlar mide bulandırırken, evli ve 2 çocuk babası Arıkan 5 yıl hapisle yargılanıyor. İşte mide bulandıran olayın detayları...

CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'
Antalya'da 42 yaşındaki Kaş İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan'ın yasak aşk yaşadığı hemşireye yaptığı ortaya çıktı. Yakınlaştıkları anları gizlice kayda alan Arıkan'ın hemşireyi defalarca ettiği öğrenildi. Arıkan'ın 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Kaş 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyasına bu videolar da girdi.

TÜM MESAJLAR DAVA DOSYASINDA

Dosyada müştekinin sunduğu deliller arasında WhatsApp ve SMS üzerinden gönderilen tehdit mesajları, uzun telefon görüşme kayıtları yer aldı.

CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'

"SEN BENİM MENZİLİMSİN"

Mahkemeye sunulan mesajların ekran görüntülerinde, sanığın müştekiye "Sen benim menzilimsin, benimsin, senden asla vazgeçmem" şeklinde ifadeler gönderdiği görüldü. HTS kayıtlarının incelenmesiyle birlikte sanık ile müşteki arasında neredeyse her gün 4 ila 5 saat süren telefon görüşmeleri yapıldığı da ortaya çıktı. Mahkeme tutanaklarında bu görüşmelerin, sanığın iddia edilen takıntılı davranışlarını destekler nitelikte olduğu kayda geçti.

CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'

"ÇOCUKLARINA GÖSTERİRİM"

Olayın mağduru 46 yaşındaki Ş. A. İse "Sürekli saplantılı mesajlarla taciz etti. Gizlice kayda aldığı görüntüleri şantaj için kullanıp, psikolojik işkence yaptı. Bu görüntülerle beni tehdit ederek, 'Benimle devam etmezsen bunları ailene yollar, çocuklarına gösteririm, internete yayarım' dedi. Defalarca "hayır" dememe rağmen zorlamaya devam etti. Rızam dışında fantezi adı altında baskı kurdu, bana zorla sözler söylettirmeye çalıştı. Hayatım altüst oldu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

CHP'li ilçe başkanından iğrenç şantaj! Mesajlar mide bulandırdı: 'Çocuklarına gösteririm'
ETİKETLER
#chp
#iskence
#tehdit
#şantaj
#Çantaj
#Psikolojik Taciz
#Gündem
