Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek CHP kurultay davasında, redden mutlak butlana kadar geniş bir karar yelpazesi gündemde. Karar, hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık ihtimalini hem de partinin kayyuma devredilmesini gündeme getirebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 08:19

Cumhuriyet Halk Partisi'nin () 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün karar bekleniyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada, mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atanması ya da kurultayların “mutlak butlan” kapsamında iptali gibi olasılıklar bulunuyor.

CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

MUTLAK BUTLAN KARARI VE KILIÇDAROĞLU SENARYOSU

Davadan çıkabilecek en kritik sonuç “mutlak butlan” kararı olarak gösteriliyor. Böyle bir durumda, eski Genel Başkan ’nun partinin başına geri dönme ihtimali doğacak. Ancak Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de konuşuluyor. Bu durumda mahkeme, partinin yönetimini üstlenecek bir “kayyım” heyeti atayabilecek.

Kılıçdaroğlu cephesinden ise partinin kayyuma bırakılmayacağı, eski genel başkanın böyle bir durumda görevi kabul edeceği yönünde mesajlar veriliyor. CHP Genel Başkanı ise son açıklamasında, böyle bir karar çıkmayacağını umduğunu, çıkarsa da Kılıçdaroğlu’nun “tenezzül etmeyeceğini” düşündüğünü söyledi.

CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

YENİ KURULTAY KARARI VE STRATEJİ

Tartışmalar sürerken CHP yönetimi, 21 Eylül için yeni bir kararı aldı. Parti kulislerinde bu kararın, mahkemeden çıkabilecek iptal hükmünü “konusuz bırakma” amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Parti kurmayları, yeni olağan kurultay sürecinin hızla başlatılmasıyla davanın etkisinin azaltılabileceğini öne sürüyor.

CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

İSTANBUL İL KONGRESİ KARARI VE ETKİSİ

Mahkeme ayrıca, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik dosyayı da davaya dahil etti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken, yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik heyet atanmıştı. Bu karar, kurultay davasıyla benzerlik taşıdığı için dikkat çekiyor.

CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

İDDİALAR VE YARGI SÜRECİ

İddianamede, CHP kurultayında bazı delegelere para, adaylık teklifleri ve iş imkânı sağlandığı iddia edildi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Diğer yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da davayla aynı gün sabah toplanacak. Özgür Özel ise Ankara’da partisinin düzenleyeceği “Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!” mitingine katılacak. Mahkemeden çıkacak kararın, yalnızca CHP’nin geleceğini değil, Türkiye siyasetindeki dengeleri de doğrudan etkilemesi söz konusu.

Sıkça Sorulan Sorular

MUTLAK BUTLAN NEDİR?
Mutlak butlan bir işlem veya olayın gerçek dünyada (sosyal yaşamda) gerçekleşmiş olsa bile taşıdığı şartlar gereği hukuken hiç gerçekleşmediğini ifade eder.
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#chp
#özgür özel
#kurultay
#Özger Özel
#chp kurultayı
#kurultay davası
#mutlak butlan
#İptal Karari
#Mutlak Butlan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.