CHP için kritik gün! Kurultay davası başlıyor... Mutlak butlan ya da iptal kararı ihtimali

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada bugün karar bekleniyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek davada, mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, erteleme, çağrı heyeti atanması ya da kurultayların “mutlak butlan” kapsamında iptali gibi olasılıklar bulunuyor.

MUTLAK BUTLAN KARARI VE KILIÇDAROĞLU SENARYOSU

Davadan çıkabilecek en kritik sonuç “mutlak butlan” kararı olarak gösteriliyor. Böyle bir durumda, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına geri dönme ihtimali doğacak. Ancak Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de konuşuluyor. Bu durumda mahkeme, partinin yönetimini üstlenecek bir “kayyım” heyeti atayabilecek.

Kılıçdaroğlu cephesinden ise partinin kayyuma bırakılmayacağı, eski genel başkanın böyle bir durumda görevi kabul edeceği yönünde mesajlar veriliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise son açıklamasında, böyle bir karar çıkmayacağını umduğunu, çıkarsa da Kılıçdaroğlu’nun “tenezzül etmeyeceğini” düşündüğünü söyledi.

YENİ KURULTAY KARARI VE STRATEJİ

Tartışmalar sürerken CHP yönetimi, 21 Eylül için yeni bir kurultay kararı aldı. Parti kulislerinde bu kararın, mahkemeden çıkabilecek iptal hükmünü “konusuz bırakma” amacı taşıdığı değerlendiriliyor. Parti kurmayları, yeni olağan kurultay sürecinin hızla başlatılmasıyla davanın etkisinin azaltılabileceğini öne sürüyor.

İSTANBUL İL KONGRESİ KARARI VE ETKİSİ

Mahkeme ayrıca, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik dosyayı da davaya dahil etti. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırılırken, yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu beş kişilik heyet atanmıştı. Bu karar, kurultay davasıyla benzerlik taşıdığı için dikkat çekiyor.

İDDİALAR VE YARGI SÜRECİ

İddianamede, CHP kurultayında bazı delegelere para, adaylık teklifleri ve iş imkânı sağlandığı iddia edildi. Bu kapsamda, Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Diğer yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da davayla aynı gün sabah toplanacak. Özgür Özel ise Ankara’da partisinin düzenleyeceği “Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!” mitingine katılacak. Mahkemeden çıkacak kararın, yalnızca CHP’nin geleceğini değil, Türkiye siyasetindeki dengeleri de doğrudan etkilemesi söz konusu.