Camide fenalaştı, hastaneye kaldırıldı: O anlar kamerada

Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğle namazı sonrası cami avlusunda fenalaşan bir vatandaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.





Kısa sürede camiye ulaşan ekipler, fenalaşan kişiye dakikalarca kalp masajı ve sağlık desteğinde bulundu. Ardından ambulansa alınan vatandaş, daha kapsamlı tedavi için hastaneye kaldırıldı.



Olayın yaşandığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Konacık Mahallesi’nde bulunan Adayer Camii’nde meydana geldi.

Öğle namazının ardından ayağa kalkan bir vatandaş kısa süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesi cami içerisinde yapılan vatandaş, Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, fenalaşma anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



