CHP'liler birbirine girdi! Esenyurt İlçe Kongresinde yumruklar konuştu

CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı Kongresi, Rıfat Ilgaz Açıkhava tiyatrosunda yapılırken bir anda sinirler gerildi. Karşı tarafın "İl başkanlığına atanan kayyıma ses çıkartmayıp, Gürsel Tekin resimleri paylaşarak arkadan iş yapıyorsunuz" demesi üzerine tekmeli yumruklu kavga çıktı. Olay yerine bir çok polis ekibi sevk edildi. Çıkan arbedede yaralananların olduğu öğrenildi. Polis, tarafları ayırarak salon çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Olaylar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.