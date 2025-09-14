CHP kabusu yaşıyor! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor: Kritik gün 15 Eylül...

Ankara kulislerini hareketlendiren bir iddia gündeme bomba gibi düştü. 8 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağı öne sürüldü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile başlayan süreç, dün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye geçişiyle devam etti.

AK PARTİ'YE HANGİ BELEDİYE BAŞKANLARI GEÇECEK?

TV100’de katıldığı programda kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül’de çıkacak kararın ardından Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan bir CHP’li ilçe belediye başkanının daha AK Parti’ye geçeceğini söyledi.

"15 EYLÜL'DEKİ DAVANIN SONUCU BEKLENECEK"

Burhan açıklamasında, “Ankara’da 3 CHP’li ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül’deki davanın sonucu beklenecek. Buna göre adım atılacak. Çünkü belediye başkanları artık yoruldu. Hatta size şunu da aktarayım: Konya’dan 4, Samsun’dan da büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti’ye geçmek üzere beklediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL'E ROZETİ ERDOĞAN TAKTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’na katılmış, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’e parti rozetini takmıştı.