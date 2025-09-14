Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e zehir zemberek sözler: Hakkım haram olsun

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in "Ben gelince kaçıyorlar" sözüne tepki gösterdi. Sözlerin Özgür Özel'e yakıştıramadığını aktaran Tekin "Hakkımı hepsine haram ediyorum" dedi.

Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle;

"Kısa süre içerisinde görevimizi yapıp gitmek istiyoruz arkadaşlarımızla. Olmamış yalanlarla gaza getirip bize saldırtmalar falan, umarım bu son olur. (Özel'in "Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar" sözleri) Sayın Özgür Özel’e yakıştırmadım. Ben o değilim, sayın Özgür Özel’in abisiyim, yol arkadaşıyım. O cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere kaçmayacağım yedi düvel tarafından bilinir. Korkuyu bırakıp geldik. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik.

"YAPMAYIN, BEN SİZİN ABİNİZİM"

Ankara’daki dava bizi hiç ilgilendirmiyor. Ankara’da inşallah partimizin lehine bir karar çıksın. Telefonumu 3 gün onlara bırakmak istiyorum, ben telefonuma güvenirim. Parti kaçkınlarını televizyonlarınıza çağırıyorsunuz. Yapmayın, ben sizin abinizim. Buna da son verin. Ben de inşallah davet bekliyorum.

ÖZEL'E FAŞİST ÇIKIŞI

Dünkü laftan sonra Özgür Özel'le görüşmem olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum. Beni kürsüde yuhlattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı yuhlattınız. Kafalarınız faşist. Sizin bu faşist kafalarınızdan dolayı AK Parti iktidar. Bugün inşallah son olur. Olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum"