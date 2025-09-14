Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha! Vatandaşa söyledikleri başını yaktı: İşte istenen ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yeni bir iddianame düzenlendi. İmamoğlu'nun, 26 Ekim 2024 tarihinde katıldığı Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı (SAHA EXPO 2024) alanında dolaştığı sırada, Serkan Şahin (25) isimli vatandaşa yönelik sözleri gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

"ÇİRKİN SİYASETİNE DEVAM ET, SEN BAYAĞI ÇİRKİNSİN"

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu ‘şüpheli', Serkan Şahin ise ‘müşteki' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda müşteki ile İmamoğlu'nun tesadüfen karşılaştığı, müştekinin İmamoğlu'na 3-5 metre mesafedeyken bir başkasıyla "Burada geziyor da, şehit oldu askerimiz ne olacak şimdi? Dün makamında ağırladı Zeydan'ı" şeklinde konuştuğu, İmamoğlu'nun bu sözleri duyması üzerine, "Sakinleş, konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin" dediği ve bunun üzerine müşteki Serkan Şahin'in şikayetçi olduğu anlatıldı.

"İMAMOĞLU: ŞAHSINA DEĞİL EYLEMİNE SÖYLEDİM"

İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun da ifadesine yer verildi. İmamoğlu, "Sarf edilen sözler, müştekinin onur, şeref, ve saygınlığını rencide edici boyutta değildir. Nezaket dışı, kaba söz niteliğindedir. Sarf edilen sözleri müştekinin şahsına değil, eylemine yönelik olarak dile getirdim" dedi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Öte yandan iddianamede soruşturmaya konu suçun uzlaştırma kapsamına girmesi nedeniyle uzlaştırmacı görevlendirildiği ancak uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS VE SİYASİ YASAK TALEBİ

Hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında ‘hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianame, Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İmamoğlu'nun önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanması bekleniyor.