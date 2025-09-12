Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Politika
 Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu dönerse Gürsel Tekin'deki gibi bir kriz mi yaşanacak? Özgür Özel'i sözlerinden yakaladı: Kendisini hazırlamış

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek Kurultay Davası'yla ilgili TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te Fatih Atik, önemli açıklamalarda bulundu. Atik, Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşüne neden olacak mutlak butlan kararına kendisini hazırladığını belirterek Kılıçdaroğu'nun genel başkanlığa dönmesi halinde Gürsel Tekin'de yaşanan durumun olup olmayacağıyla ilgili konuştu.

'nin beklenen Kurultay Davası'nda çıkacak kararın ne olacağı merak edilirken partinin önceki lideri 'nun geri dönmesi durumunda 'de yaşanan krizin benzerinin yaşanıp yaşanmayacağı önemli bir soru işareti olarak ortada duruyor.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Ankara'da artık CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu'nun ofisi dahil, tüm siyaset erbabı partiler mutlak butlan kararı çıkmasını bekliyorlar. Kararın çıkmasıyla Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönmesi beklentisi hakim." ifadelerini kullanarak mahkemenin İstanbul İl Kongresi'ni iptal kararı sonrası Gürsel Tekin ile CHP yönetimi arasında yaşanan gerilimin farklı bir boyutta tekrar meydana gelmesi ihtimaliyle ilgili önemli sözler sarf etti.

Kılıçdaroğlu dönerse Gürsel Tekin'deki gibi bir kriz mi yaşanacak? Özgür Özel'i sözlerinden yakaladı: Kendisini hazırlamış

"GENEL MERKEZ'E ETTEN DUVAR ÖRECEKLER"

Atik, Kurultay Davası duruşmasından bir gün öncesinde yapılacak mitingle ilgili de konuşarak "CHP'de direniş hazırlıkları devam ediyor. 14 Eylül'deki miting için 81 ilden tüm CHP'liler davet edildi. Binlerce CHP'li Genel Merkez'e etten duvar örecek." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI TONUNU DÜŞÜRDÜ"

CHP Genel Başkanı 'in katıldığı TV programındaki açıklamasına işaret eden Atik, "Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'na karşı tonunu düşürdüğü görülüyor. 'Mutlak butlan çıkarsa Kemal Bey'in buna tenezzül edeceğini düşünmüyorum.' gibi sözler söyledi." diyerek Özel'in de mutlak butlan kararına karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu dönerse Gürsel Tekin'deki gibi bir kriz mi yaşanacak? Özgür Özel'i sözlerinden yakaladı: Kendisini hazırlamış

Mahkemenin CHP İstanbul İl Kongresi kararı sonrası Gürsel Tekin ile partililerin karşı karşıya gelmesini hatırlatan Atik, benzer bir görüntünün ortaya çıkmayacağını söyleyerek "Kemal Bey'in hemen paldır küldür 'Ben Genel Merkez'e geliyorum.' diye oraya gideceğini zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

"CHP İŞGALİ KAÇ GÜN DEVAM ETTİREBİLİR?"

Atik sözlerinin devamında "Kılıçdaroğlu, mahkemenin vereceği karardan sonra tekrar göreve başlarsa Ankara'da böyle görüntüler yaşanmaz. Böyle bir tarzı olan bir siyasetçi değil, üslubu da nezaketli. Hele partililerle asla karşı karşıya gelmez. CHP mevcut yönetiminin bunu düşünmesi gerekir. Tabiri caizse kaç gün devam ettirebilirler işgali?" şeklinde konuştu.

"GENEL BAŞKAN NEREDEYSE GENEL MERKEZ ORASI"

Yaşanacak bir yönetim krizi ihtimaline karşı da Atik "Genel Başkan nerede isterse orada çalışır. Genel Başkan neredeyse Genel Merkez orasıdır." ifadelerini kullandı.

TGRT Haber
