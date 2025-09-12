Menü Kapat
Editor
 Selahattin Demirel

YSK çok konuşulan CHP kararının gerekçesini açıkladı! Mahkemeyle ilgili detaya işaret etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul’un 5 ilçesinde kongrelerin durdurulması kararını kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddine ilişkin kararın, gerekçesini açıkladı. Açıklamada partinin İstanbul İl Kongresi'ni iptal eden mahkemenin, ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurma yetkisinin bulunmadığına işaret edildi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 20:10
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 20:10

'nin 'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması ve il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının reddedilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. , çok konuşulan kararının gerekçesini açıkladı.

"MAHKEMENİN YETKİSİ YOK"

Gerekçede, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, ardından ilçe seçim kurullarının süreçlerini durdurduğu hatırlatıldı. Ancak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na göre ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurma yetkisinin bulunmadığı söylendi.

YSK çok konuşulan CHP kararının gerekçesini açıkladı! Mahkemeyle ilgili detaya işaret etti

Kararda, siyasi partilerin kongre seçimlerinde ilçe seçim kurullarının görevi yalnızca seçim günü ve seçim sonrası iş ve işlemlerle sınırlı olduğu ve ilçe seçim kurullarının kongre sürecini durdurması tam kanunsuzluk halini oluşturduğu vurgulandı. YSK, bu gerekçeyle Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının aldığı kararları iptal etti. Ayrıca CHP, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararının uygulanmasına yönelik itiraz edip, il yönetiminin görevden alınmasını talep etmişti. YSK ise bu itirazı reddederek mevcut yönetimin görevine devam etmesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin kararının ardından, ilçe seçim kurulları, olağan kongre takvimini başlatan Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçe kongrelerini durdurmuştu.

CHP’nin başvurusu üzerine YSK tarafından İstanbul’da Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarınca alınan "kongrelerin durdurulması" yönündeki kararlar kaldırılmıştı.

